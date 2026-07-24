Ерохин рассказал, где хочет завершить карьеру

"В современном мире сложно загадывать, что будет завтра. Что будет через год, особо нет смысла прогнозировать. Как всегда - готовься к худшему и надейся на лучшее. Буду работать и делать все, что от меня зависит. Первостепенна личная подготовка и готовность выйти и помочь команде в любой момент - и на 90-й минуте, и раньше. Для меня это первостепенная задача, а что будет - ближе к концу сезона посмотрим", - сказал Ерохин, отвечая на вопрос о том, может ли этот сезон стать для него последним в футболе.