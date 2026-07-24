Ерохин рассказал, где хочет завершить карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин назвал идеальным сценарий, при котором он завершит карьеру в команде из Санкт-Петербурга.
- Ерохин продлил контракт с "Зенитом" на один год.
- В прошедшем сезоне Ерохин провел 22 матча в различных турнирах и забил четыре мяча.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Александр Ерохин в разговоре с РИА Новости назвал идеальным сценарий, при котором он завершит карьеру в команде из Санкт-Петербурга.
Ерохин в июне продлил контракт с "Зенитом". Новое соглашение с 36-летним игроком рассчитано на один год. В прошедшем сезоне он провел 22 матча в различных турнирах и забил четыре мяча.
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"В современном мире сложно загадывать, что будет завтра. Что будет через год, особо нет смысла прогнозировать. Как всегда - готовься к худшему и надейся на лучшее. Буду работать и делать все, что от меня зависит. Первостепенна личная подготовка и готовность выйти и помочь команде в любой момент - и на 90-й минуте, и раньше. Для меня это первостепенная задача, а что будет - ближе к концу сезона посмотрим", - сказал Ерохин, отвечая на вопрос о том, может ли этот сезон стать для него последним в футболе.
"Это мой десятый сезон здесь - город и клуб стали для меня действительно родными. Я благодарен болельщикам за поддержку. Если говорить об идеальном сценарии, было бы красиво завершить карьеру здесь", - отметил собеседник агентства.
Ерохин выступает за "Зенит" с 2017 года. За это время он стал с командой семикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка России. До этого он представлял молдавский "Шериф", "Краснодар", "СКА-Энергию", екатеринбургский "Урал" и "Ростов". В составе сборной России Ерохин провел 32 матча и забил четыре мяча.