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Ерохин рассказал, где хочет завершить карьеру - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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11:47 24.07.2026 (обновлено: 12:19 24.07.2026)
Ерохин рассказал, где хочет завершить карьеру

Полузащитник "Зенита" Ерохин заявил, что хочет завершить карьеру в Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИгрок "Зенита" Александр Ерохин
Игрок Зенита Александр Ерохин - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Игрок "Зенита" Александр Ерохин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин назвал идеальным сценарий, при котором он завершит карьеру в команде из Санкт-Петербурга.
  • Ерохин продлил контракт с "Зенитом" на один год.
  • В прошедшем сезоне Ерохин провел 22 матча в различных турнирах и забил четыре мяча.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Александр Ерохин в разговоре с РИА Новости назвал идеальным сценарий, при котором он завершит карьеру в команде из Санкт-Петербурга.
Ерохин в июне продлил контракт с "Зенитом". Новое соглашение с 36-летним игроком рассчитано на один год. В прошедшем сезоне он провел 22 матча в различных турнирах и забил четыре мяча.
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"В современном мире сложно загадывать, что будет завтра. Что будет через год, особо нет смысла прогнозировать. Как всегда - готовься к худшему и надейся на лучшее. Буду работать и делать все, что от меня зависит. Первостепенна личная подготовка и готовность выйти и помочь команде в любой момент - и на 90-й минуте, и раньше. Для меня это первостепенная задача, а что будет - ближе к концу сезона посмотрим", - сказал Ерохин, отвечая на вопрос о том, может ли этот сезон стать для него последним в футболе.
"Это мой десятый сезон здесь - город и клуб стали для меня действительно родными. Я благодарен болельщикам за поддержку. Если говорить об идеальном сценарии, было бы красиво завершить карьеру здесь", - отметил собеседник агентства.
Ерохин выступает за "Зенит" с 2017 года. За это время он стал с командой семикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка России. До этого он представлял молдавский "Шериф", "Краснодар", "СКА-Энергию", екатеринбургский "Урал" и "Ростов". В составе сборной России Ерохин провел 32 матча и забил четыре мяча.
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