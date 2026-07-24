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Данило, которым интересуется "Зенит", не планирует выступать в РПЛ - РИА Новости Спорт, 24.07.2026
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Футбол
 
10:08 24.07.2026
Данило, которым интересуется "Зенит", не планирует выступать в РПЛ

Футболист "Ботафого" Данило заявил, что не планирует выступать в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгроки сборной Бразилии
Игроки сборной Бразилии - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник "Ботафого" и сборной Бразилии Данило заявил, что на данный момент не планирует выступать в России.
  • Журналист Валентин Фурлан сообщил, что "Зенит" возобновил переговоры о покупке Данило и готов выплатить 13 миллионов евро, а также зачесть задолженность "Ботафого" перед петербуржцами в размере около 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года.
  • Владелец "Ботафого" Джон Текстор заявил, что сумма отступных полузащитника Данило составляет 200 миллионов евро.
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Полузащитник футбольного клуба "Ботафого" и сборной Бразилии Данило, который интересен петербургскому "Зениту", заявил, что на данный момент не планирует выступать в России.
Ранее журналист Валентин Фурлан в соцсети X сообщил, что "Зенит" возобновил переговоры о покупке 25-летнего игрока и готов выплатить 13 миллионов евро, а также зачесть задолженность "Ботафого" перед петербуржцами в размере около 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года. Позднее владелец "Ботафого" Джон Текстор заявил, что сумма отступных полузащитника Данило составляет 200 миллионов евро.
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"Я очень рад, что вернулся, и уважаю решение "Ботафого" не продавать меня в другие клубы чемпионата Бразилии. Надеюсь, что клуб также уважает мое решение не ехать в Россию в данный момент", - написал Данило в сториз Instagram*.
Данило 25 лет. В сезоне-2026 он принял участие в 24 матчах в различных турнирах и забил 10 мячей. В составе сборной Бразилии он сыграл в четырех встречах из пяти на чемпионате мира 2026 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ФутболСпортБразилияРоссияДанило (1999)АртурБотафого
 
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