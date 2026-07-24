Данило, которым интересуется "Зенит", не планирует выступать в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник "Ботафого" и сборной Бразилии Данило заявил, что на данный момент не планирует выступать в России.

Журналист Валентин Фурлан сообщил, что "Зенит" возобновил переговоры о покупке Данило и готов выплатить 13 миллионов евро, а также зачесть задолженность "Ботафого" перед петербуржцами в размере около 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года.

Владелец "Ботафого" Джон Текстор заявил, что сумма отступных полузащитника Данило составляет 200 миллионов евро.

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Полузащитник футбольного клуба "Ботафого" и сборной Бразилии Данило, который интересен петербургскому "Зениту", заявил, что на данный момент не планирует выступать в России.

Ранее журналист Валентин Фурлан в соцсети X сообщил, что " Зенит " возобновил переговоры о покупке 25-летнего игрока и готов выплатить 13 миллионов евро, а также зачесть задолженность " Ботафого " перед петербуржцами в размере около 12 миллионов евро за переход нападающего Артура зимой 2025 года. Позднее владелец "Ботафого" Джон Текстор заявил, что сумма отступных полузащитника Данило составляет 200 миллионов евро.

"Я очень рад, что вернулся, и уважаю решение "Ботафого" не продавать меня в другие клубы чемпионата Бразилии. Надеюсь, что клуб также уважает мое решение не ехать в Россию в данный момент", - написал Данило в сториз Instagram*.

Данило 25 лет. В сезоне-2026 он принял участие в 24 матчах в различных турнирах и забил 10 мячей. В составе сборной Бразилии он сыграл в четырех встречах из пяти на чемпионате мира 2026 года.