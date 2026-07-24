"Балтика" открыла счет на первой минуте в стартовом матче нового сезона РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нигерийский нападающий Чинонсо Оффор из калининградской «Балтики» стал автором первого гола нового розыгрыша чемпионата России по футболу.
- Гол был забит на первой минуте матча первого тура РПЛ между ЦСКА и «Балтикой».
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Нигерийский нападающий калининградской "Балтики" Чинонсо Оффор стал автором первого гола нового розыгрыша чемпионата России по футболу.
Матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Балтикой" проходит в пятницу в Москве. Оффор отличился на первой минуте.
По итогам прошлого сезона ЦСКА занял пятое место в таблице, "Балтика" - шестое.
24 июля 2026 • начало в 20:00
Завершен
33’ • Эдуарду Андерсон (А)
36’ • Кирилл Глебов
01’ • Ннамди Чинонсо Оффор