Футбольный вратарь умер во время матча

Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь футбольной команды «Союз инженеров» Алексей Майоров скончался во время матча во Владимире в возрасте 46 лет.

Прощание с футболистом состоится 25 июля в 9:00 в Храме Вознесения Христова.

ТУЛА, 23 июл – РИА Новости. Вратарь футбольной команды "Союз инженеров" Алексей Майоров скончался во время матча во Владимире, ему было 46 лет.

Как сообщила Владимирская городская федерация футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала, футболист скончался в среду.

"С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате. Вчера ушел из жизни вратарь команды "Союз инженеров" - Алексей Майоров . Ему было 46 лет", - говорится в сообщении федерации на странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам представителей организации, Алексей был настоящим символом владимирского мини-футбола. Друзья мужчины добавили, что он скончался во время футбольного матча.