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Футбольный вратарь умер во время матча - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
16:53 23.07.2026 (обновлено: 17:37 23.07.2026)
Футбольный вратарь умер во время матча

Вратарь владимирского "Союза инженеров" Алексей Майоров умер во время матча

© Фото : Владимирская областная федерация футболаАлексей Майоров
Алексей Майоров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Владимирская областная федерация футбола
Алексей Майоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь футбольной команды «Союз инженеров» Алексей Майоров скончался во время матча во Владимире в возрасте 46 лет.
  • Прощание с футболистом состоится 25 июля в 9:00 в Храме Вознесения Христова.
ТУЛА, 23 июл – РИА Новости. Вратарь футбольной команды "Союз инженеров" Алексей Майоров скончался во время матча во Владимире, ему было 46 лет.
Как сообщила Владимирская городская федерация футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала, футболист скончался в среду.
"С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате. Вчера ушел из жизни вратарь команды "Союз инженеров" - Алексей Майоров. Ему было 46 лет", - говорится в сообщении федерации на странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам представителей организации, Алексей был настоящим символом владимирского мини-футбола. Друзья мужчины добавили, что он скончался во время футбольного матча.
Прощание с футболистом состоится 25 июля в 9.00 в Храме Вознесения Христова.
 
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