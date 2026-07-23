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Зидан возглавит сборную Франции 28 июля, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
12:42 23.07.2026 (обновлено: 13:24 23.07.2026)
Зидан возглавит сборную Франции 28 июля, пишут СМИ

Нового главного тренера сборной Франции представят 28 июля

© REUTERS / VINCENT CARCHIETTAФутболисты сборной Франции
Футболисты сборной Франции - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / VINCENT CARCHIETTA
Футболисты сборной Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый главный тренер сборной Франции по футболу будет представлен 28 июля.
  • По сообщениям СМИ, новым тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан, который подпишет четырехлетний контракт и приступит к работе с 1 сентября.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Новый главный тренер сборной Франции по футболу будет представлен 28 июля, сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF).
Ранее СМИ сообщали о том, что новым тренером сборной Франции станет бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, который подпишет четырехлетний контракт и приступит к работе с 1 сентября. Под его руководством сборная Франции должна выступить на чемпионате Европы 2028 года и чемпионате мира 2030 года.
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Пресс-конференция, на которой президент FFF Филипп Диалло представит нового тренера, начнется в 12:00 мск после внеочередного заседания исполкома организации.
На чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике сборная Франции проиграла в полуфинале будущим чемпионам испанцам (0:2), а затем уступила англичанам (4:6) в игре за бронзу. Эта встреча стала для 57-летнего тренера французов Дидье Дешама последней во главе национальной команды, в которой он проработал с 2012 года.
Зидану 54 года. Француз дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), трижды выиграв Лигу чемпионов, а также по два раза — чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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