Зидан возглавит сборную Франции 28 июля, пишут СМИ

На чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике сборная Франции проиграла в полуфинале будущим чемпионам испанцам (0:2), а затем уступила англичанам (4:6) в игре за бронзу. Эта встреча стала для 57-летнего тренера французов Дидье Дешама последней во главе национальной команды, в которой он проработал с 2012 года.