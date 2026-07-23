В "Спартаке" прокомментировали решение КДК по Суперкубку

Краткий пересказ от РИА ИИ КДК РФС отклонил протест "Спартака" с требованием переиграть матч за Суперкубок России против "Зенита".

"Спартак" не удивлен решением КДК, но намерен и дальше отстаивать свои интересы.

"Зенит" обыграл "Спартак" в матче за Суперкубок России (1:1, 4:2 — по пенальти).

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский "Спартак" не удивлен решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонить протест клуба с требованием переиграть матч за Суперкубок России, сообщили журналистам в пресс-службе "красно-белых".

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц в четверг заявил, что "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России против петербургского "Зенита" в связи с нарушением правил игры судьей. Комитет отклонил протест московского клуба и оставил исход встречи в силе.

"Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака"