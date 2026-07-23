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В "Спартаке" прокомментировали решение КДК по Суперкубку - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
18:54 23.07.2026
В "Спартаке" прокомментировали решение КДК по Суперкубку

В "Спартаке" заявили, что не удивлены отказом в переигровке матча за Суперкубок

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкФутбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. Суперкубок России. Спартак (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Футбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КДК РФС отклонил протест "Спартака" с требованием переиграть матч за Суперкубок России против "Зенита".
  • "Спартак" не удивлен решением КДК, но намерен и дальше отстаивать свои интересы.
  • "Зенит" обыграл "Спартак" в матче за Суперкубок России (1:1, 4:2 — по пенальти).
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский "Спартак" не удивлен решением контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) отклонить протест клуба с требованием переиграть матч за Суперкубок России, сообщили журналистам в пресс-службе "красно-белых".
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц в четверг заявил, что "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России против петербургского "Зенита" в связи с нарушением правил игры судьей. Комитет отклонил протест московского клуба и оставил исход встречи в силе.
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Мостовой назвал ожидаемым решение КДК не переигрывать матч за Суперкубок
Вчера, 17:38
"Не удивлены решением КДК. Но считаем, что если есть возможность говорить о несправедливости и бороться с ней, то мы должны использовать все возможные законные инструменты. Будем и дальше отстаивать свои интересы. Молчание в таких ситуациях вредит всему российскому футболу", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака"
"Зенит" 18 июля в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию пенальти благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд. С сектора болельщиков "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. Из-за этого арбитр не стал проводить жеребьевку, чтобы выбрать ворота для серии пенальти. 11-метровые удары исполнялись возле трибуны "Зенита".
Артур Григорьянц - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Глава КДК прокомментировал отказ "Спартаку" в переигровке Суперкубка
Вчера, 17:52
 
ФутболСпортРоссияНижний НовгородАртур ГригорьянцРоссийский футбольный союз (РФС)Суперкубок России по футболуАлександр СоболевСпартак МоскваЗенит
 
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