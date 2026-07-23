"Спартак" требует переигровки матча за Суперкубок с "Зенитом"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России в связи с нарушением правил игры судьей, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, которого цитирует Telegram-канал РФС.