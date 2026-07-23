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"Спартак" требует переигровки матча за Суперкубок с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
11:58 23.07.2026 (обновлено: 12:19 23.07.2026)
"Спартак" требует переигровки матча за Суперкубок с "Зенитом"

КДК РФС рассмотрит требование "Спартака" переиграть матч за Суперкубок России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. Суперкубок России. Спартак (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Футбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России из-за нарушения правил игры судьей.
  • «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России (1:1, 4:2 — по пенальти).
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России в связи с нарушением правил игры судьей, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, которого цитирует Telegram-канал РФС.
Петербургский "Зенит" в субботу в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию одиннадцатиметровых ударов благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд. С сектора "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки.
Суперкубок России по футболу
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
Зенит
2 : 14:2
Спартак Москва
90‎’‎ • Александр Соболев (П)
91‎’‎ • Игорь Дивеев (П)
91‎’‎ • Фелипе Аугусто (П)
91‎’‎ • Джонатан (П)
91‎’‎ • Александр Соболев (П)
25‎’‎ • Кристофер Мартинс
91‎’‎ • Пабло Солари (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
КДК РФС рассмотрит протест на заседании в четверг.
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Колосков прокомментировал конкуренцию "Спартака" и "Зенита"
21 июля, 14:13
 
ФутболСпортРоссияНижний НовгородАртур ГригорьянцРоссийский футбольный союз (РФС)Суперкубок России по футболуАлександр СоболевСпартак МоскваЗенит
 
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