"Спартак" требует переигровки матча за Суперкубок с "Зенитом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России из-за нарушения правил игры судьей.
- «Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России (1:1, 4:2 — по пенальти).
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России в связи с нарушением правил игры судьей, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, которого цитирует Telegram-канал РФС.
Петербургский "Зенит" в субботу в Нижнем Новгороде обыграл "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию одиннадцатиметровых ударов благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд. С сектора "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки.
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
90’ • Александр Соболев (П)
91’ • Игорь Дивеев (П)
91’ • Фелипе Аугусто (П)
91’ • Джонатан (П)
91’ • Александр Соболев (П)
25’ • Кристофер Мартинс
91’ • Пабло Солари (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
КДК РФС рассмотрит протест на заседании в четверг.