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Мостовой: Соболев после гола в ворота "Спартака" гнался за хайпом - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
18:00 23.07.2026
Мостовой: Соболев после гола в ворота "Спартака" гнался за хайпом

Мостовой заявил, что Соболев после гола "Спартаку" гнался за хайпом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Александр Соболев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Мостовой заявил, что Александр Соболев гнался за хайпом после гола в ворота "Спартака" в матче за Суперкубок России.
  • КДК РФС оштрафовал Соболева за неспортивное поведение в матче за Суперкубок, но избежал дисквалификации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев после гола в ворота московского "Спартака" в матче за Суперкубок России гнался за хайпом.
В четверг контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал Соболева за неспортивное поведение в матче за Суперкубок. Нападающий избежал дисквалификации.
"Я тоже думал, что захотят дать дисквалификацию на одну игру, чтобы неповадно было. Соболев сам виноват. Был в "Спартаке", елки-палки, пришел в "Зенит". Ой, кошмар", - сказал Мостовой.
"Закончишь играть в футбол - все это потом придет. Потом поймет, что так нельзя было делать. А сейчас пока хайп, хайп. Гол забил - хайп. Всю игру мяч остановить не мог, а тут пенальти забил - хайп", - добавил он.
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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ФутболСпортРоссияАлександр МостовойРоссийский футбольный союз (РФС)Суперкубок России по футболуАлександр СоболевСпартак МоскваЗенит
 
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