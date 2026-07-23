Мостовой: Соболев после гола в ворота "Спартака" гнался за хайпом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев после гола в ворота московского "Спартака" в матче за Суперкубок России гнался за хайпом.

"Я тоже думал, что захотят дать дисквалификацию на одну игру, чтобы неповадно было. Соболев сам виноват. Был в "Спартаке", елки-палки, пришел в "Зенит". Ой, кошмар", - сказал Мостовой.

"Закончишь играть в футбол - все это потом придет. Потом поймет, что так нельзя было делать. А сейчас пока хайп, хайп. Гол забил - хайп. Всю игру мяч остановить не мог, а тут пенальти забил - хайп", - добавил он.