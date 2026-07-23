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КДК оштрафовал "Спартак" и "Зенит" по итогам матча за Суперкубок России - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
17:24 23.07.2026 (обновлено: 17:35 23.07.2026)
КДК оштрафовал "Спартак" и "Зенит" по итогам матча за Суперкубок России

КДК после Суперкубка оштрафовал "Спартак" и "Зенит" на 195 тыс руб и 175 тыс руб

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкФутбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. Суперкубок России. Спартак (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Футбол. Суперкубок России. "Спартак" (Москва) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" оштрафованы КДК РФС на 195 тысяч рублей и 175 тысяч рублей соответственно по итогам матча за Суперкубок России.
  • В матче между "Спартаком" и "Зенитом" произошла массовая потасовка, болельщики "Спартака" бросали пластиковые бутылки на поле.
  • "Спартак" оштрафован за скандирование зрителями оскорбительных выражений, бросание предметов на поле и появление на поле посторонних лиц, "Зенит" — за неподобающее поведение команды, скандирование зрителями ненормативной лексики и появление на поле посторонних лиц.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" и петербургский "Зенит" на 195 тысяч рублей и 175 тысяч рублей соответственно по итогам матча за Суперкубок России, сообщается на сайте организации.
"Зенит" в субботу в Нижнем Новгороде обыграл московский "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. В добавленное время экс-игрок "красно-белых" форвард "Зенита" Александр Соболев сравнял счет, после чего эмоционально обратился к трибуне болельщиков "Спартака". Затем на поле произошла массовая потасовка с участием футболистов и представителей обеих команд. С сектора "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки.
Суперкубок России по футболу
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
Зенит
2 : 14:2
Спартак Москва
90‎’‎ • Александр Соболев (П)
91‎’‎ • Игорь Дивеев (П)
91‎’‎ • Фелипе Аугусто (П)
91‎’‎ • Джонатан (П)
91‎’‎ • Александр Соболев (П)
25‎’‎ • Кристофер Мартинс
91‎’‎ • Пабло Солари (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Спартак" был оштрафован на 95 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, на 50 тысяч рублей за бросание ими на поле предметов и еще на 50 тысяч рублей за появление на поле посторонних лиц.
"Зенит" заплатит 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (шесть предупреждений в матче в составе одной команды), 25 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений, а также 50 тысяч рублей за появление на поле посторонних лиц.
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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ФутболСпортРоссияНижний НовгородРоссийский футбольный союз (РФС)Суперкубок России по футболуАлександр СоболевСпартак МоскваЗенит
 
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