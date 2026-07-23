КДК оштрафовал "Спартак" и "Зенит" по итогам матча за Суперкубок России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" оштрафованы КДК РФС на 195 тысяч рублей и 175 тысяч рублей соответственно по итогам матча за Суперкубок России.
- В матче между "Спартаком" и "Зенитом" произошла массовая потасовка, болельщики "Спартака" бросали пластиковые бутылки на поле.
- "Спартак" оштрафован за скандирование зрителями оскорбительных выражений, бросание предметов на поле и появление на поле посторонних лиц, "Зенит" — за неподобающее поведение команды, скандирование зрителями ненормативной лексики и появление на поле посторонних лиц.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" и петербургский "Зенит" на 195 тысяч рублей и 175 тысяч рублей соответственно по итогам матча за Суперкубок России, сообщается на сайте организации.
"Зенит" в субботу в Нижнем Новгороде обыграл московский "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. В добавленное время экс-игрок "красно-белых" форвард "Зенита" Александр Соболев сравнял счет, после чего эмоционально обратился к трибуне болельщиков "Спартака". Затем на поле произошла массовая потасовка с участием футболистов и представителей обеих команд. С сектора "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки.
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
90’ • Александр Соболев (П)
91’ • Игорь Дивеев (П)
91’ • Фелипе Аугусто (П)
91’ • Джонатан (П)
91’ • Александр Соболев (П)
25’ • Кристофер Мартинс
91’ • Пабло Солари (П)
91’ • Кристофер Ву (П)
"Спартак" был оштрафован на 95 тысяч рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений, на 50 тысяч рублей за бросание ими на поле предметов и еще на 50 тысяч рублей за появление на поле посторонних лиц.
"Зенит" заплатит 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (шесть предупреждений в матче в составе одной команды), 25 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений, а также 50 тысяч рублей за появление на поле посторонних лиц.