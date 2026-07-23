"Папа Газзаеву денег занес?": куда пропал самый "блатной" форвард ЦСКА

Его называли будущей звездой российского футбола. К семнадцати он - чемпион России и обладатель Кубка УЕФА. А к 37 годам – футбольный агент и автор несколько громких трансферов. РИА Новости рассказывает, как закис и где сейчас Александр Салугин.

"Надоело! Как-то разом все сгорело внутри. Потихоньку пламя тухло – и исчезло, одни угли остались. Не подожжешь", - такими словами в интервью "Чемпионату" Салугин завершил карьеру в тридцать один год.

Бесил тренера

Москвич из обеспеченной семьи с пятнадцати лет приезжал на тренировки в академию ЦСКА на отцовской машине. Это жутко бесило тренера Юрия Аджема.

Саше хотелось быть вратарем, но он часто получал мячи за шиворот и был отправлен в поле. В 2004 году оказался в дубле, а спустя несколько месяцев – в основной команде у Валерия Газзаева.

« "Вызывают в клуб: "Георгич записал тебя на сборы с основным составом". А я даже с дублем ЦСКА ни разу на сборы не ездил! Ребята из команды шутили: "Твой папа Газзаеву и Гинеру денег занес?". Я говорю: "Да, пару миллионов евро!" - вспоминал Салугин.

Поначалу он вообще не понимал, куда попал. Уровень – сумасшедший. Но Газзаев Салугину доверял и 19 ноября 2005 года он стал автором самого молодого гола в истории ЦСКА - в возрасте 17 лет и 27 дней забив в ворота "Алании" с передачи главного распасовщика армейцев тех лет Ролана Гусева.

"Ты больше не нужен"

Но вера Газзаева в талант молодого форварда контрастировала с реальной конкуренцией. Тогдашняя атака ЦСКА – это лучший, по мнению многих, легионер в истории РПЛ Вагнер Лав, Ивица Олич, которого вел "Гамбург", а потом и "Бавария", мастер выхода на замену Дмитрий Кириченко с отменным чувством гола.

В восемнадцать Салугин оказался в Первой лиге. Газзаев пытался отговорить его от аренды в ивановский "Текстильщик". Правоту тренера Александр понял, когда через год ЦСКА продал его в "Крылья Советов". Но и Леонид Слуцкий места на поле Салугину найти толком не смог - два попадания в стартовый состав и ноль результативных действий.

Затем были "Ростов", "Волга", но и там у Салугина не сложилось. "Тетрадзе привел своих футболистов, но обещал меня оставить, - рассказывал он. - На сборах дифирамбы пел: "Будешь играть!". Вдруг звонят: "Ты не нужен". С Нальчиком не сошлись по зарплате. Опять Первая лига, обнадеживающие десять голов за "Нижний Новгород", "Торпедо" и три года в премьер-лиге на уровне "Амкара" с жалкими четырьмя мячами за все время.

Агент и бизнесмен

В год домашнего чемпионата мира 2018 года Салугин уехал в Белоруссию. "Там футбольного ажиотажа - ноль. Эмоций никаких – закис", - вспоминал он незадолго до завершения карьеры.

На пятнадцатилетие победы в Кубке УЕФА Салугин уже забыл о футболе. Эпидемия ковида, рождение первенца, дел у Александра хватало. Открыл актуальный для того времени бизнес, производство дезинфицирующих туннелей, занялся организацией снукбола – смесь футбола и бильярда. Впряглись вместе с Михаилом Кержаковым и Александром Прудниковым. Но раскрутить идею не удалось.

В футбол Салугин играет теперь только для удовольствия. Попадал в состав ЦСКА и на гала-матч двадцатилетия победы в Кубке УЕФА, и на "Кубок легенд". Александр ведет очень закрытый образ жизни, в социальных сетях не светится. Судя по информации из открытых источников, бывший форвард продолжает заниматься бизнесом.

В новостях его имя всплывает достаточно редко, но года три назад Салугин фигурировал в СМИ как агент Ильи Агапова – футболиста ЦСКА, в которого тоже верили тренеры, а он в свои двадцать пять лет борется за выживание в Первой лиге с "Уфой".

Вообще, агентская деятельность привлекла Салугина сразу после завершения карьеры. Он начал сотрудничать с рядом крупных компаний, включая одну из самых крупных и известных контор России – под управлением Германа Ткаченко. "Я и раньше старался молодым ребятам помогать, а сейчас более детально углубился", - рассказывал обладатель Кубка УЕФА.