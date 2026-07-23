Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Тимофея Скатова из Казахстана во втором круге турнира ATP 250 в Эшториле.
- Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу Рублева, матч длился 1 час 59 минут.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Казахстана Тимофея Скатова во втором круге турнира категории ATP 250 в португальском Эшториле, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу 14-й ракетки мира Рублева. Скатов занимает 163-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 59 минут.
Estoril Open
23 июля 2026 • начало в 19:10
Завершен
2 : 06:16:1
Следующим соперником Рублева станет француз Люка Ван Аш.
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде
16 июля, 17:49