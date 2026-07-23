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Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Теннис
 
20:22 23.07.2026 (обновлено: 20:57 23.07.2026)
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле

Рублев одержал волевую победу над Скатовым на турнире в Эшториле

© официальный твиттер CincyTennisАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© официальный твиттер CincyTennis
Андрей Рублев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Тимофея Скатова из Казахстана во втором круге турнира ATP 250 в Эшториле.
  • Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу Рублева, матч длился 1 час 59 минут.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Казахстана Тимофея Скатова во втором круге турнира категории ATP 250 в португальском Эшториле, призовой фонд которого превышает 610 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу 14-й ракетки мира Рублева. Скатов занимает 163-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 59 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Estoril Open
23 июля 2026 • начало в 19:10
Завершен
Андрей Рублев
2 : 06:16:1
Тимофей Скатов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Следующим соперником Рублева станет француз Люка Ван Аш.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде
16 июля, 17:49
 
ТеннисСпортКазахстанАндрей РублевАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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