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Московские ученые поняли, как предсказать успех лечения бесплодия у мужчин - РИА Новости, 23.07.2026
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Наука
 
09:00 23.07.2026
Московские ученые поняли, как предсказать успех лечения бесплодия у мужчин

В Москве нашли эффективный способ предсказать успех лечения мужского бесплодия

© Shutterstock/FOTODOM / New AfricaМужчина держит ребенка на руках
Мужчина держит ребенка на руках - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / New Africa
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые Физического института имени П.Н. Лебедева РАН в составе научного коллектива предложили новый способ узнать, поможет ли мужчине с бесплодием иметь детей операция по извлечению сперматозоидов из яичек.
  • По их словам, метод основан на анализе химического состава семенной плазмы с помощью спектроскопии комбинационного рассеяния света и имеет точность до 79 процентов.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Простой способ узнать, поможет ли мужчине с бесплодием иметь детей операция по извлечению сперматозоидов из яичек, предложили исследователи из Физического института (ФИАН) имени П.Н. Лебедева РАН в составе научного коллектива. По утверждению авторов исследования, их метод имеет точность до 79 процентов и позволяет избежать сложных и болезненных, но бесполезных хирургических вмешательств. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале F&S Science.
По статистике, от 2,5 до 12 процентов мужчин в мире (цифры отличаются в разных регионах) бесплодны. При этом самый тяжелый вариант бесплодия связан с азооспермией — полным отсутствием сперматозоидов в эякуляте. Чаще всего это состояние возникает из‑за закупорки семявыводящих путей или нарушения процесса образования сперматозоидов в яичках.
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В первом случае мужчина может стать отцом с помощью процедуры ЭКО, когда сперматозоиды извлекают прямо из ткани яичка хирургическим путем, в обход "заблокированного" пути. Если же бесплодие связано с тем, что сперматозоиды в принципе не созревают, такая процедура бесполезна. Поэтому нужны высокоточные способы определить, даст ли нужный результат дорогое и болезненное хирургическое вмешательство, до начала операции.
Несколько таких способов уже существуют, но ни один из них не используется в медицинской практике из‑за сложности и дороговизны процедуры и оборудования.
Ученые из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Сколтеха, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Сеченовского университета разработали простой метод, который позволяет проанализировать химический состав семенной плазмы — жидкого компонента спермы.
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Исследователи использовали спектроскопию комбинационного рассеяния света: на образец направляют лазерный луч и по тому, как вещество рассеивает свет, определяют его химический состав. Однако компоненты семенной плазмы дают слабый сигнал, поэтому, чтобы усилить его, ученые помещали образцы анализируемой жидкости в тонкие стеклянные трубки — капилляры — и только после этого освещали их лазером. Луч, проходя через трубку, постоянно отражался от ее стенок и многократно взаимодействовал с образцом, давая более интенсивный отклик.
Исследователи сравнили спектры рассеяния 20 образцов семенной плазмы, полученных от пациентов с азооспермией. При этом у половины мужчин врачи ранее извлекли сперматозоиды из яичек хирургическим путем для проведения ЭКО, а у второй половины — нет. Сопоставив результаты этого вмешательства с полученными спектрами, ученые выявили четкие признаки, по которым можно оценить исход операции до ее проведения.
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Оказалось, что у пациентов из "успешной" группы в семенной плазме содержится больше жиров, в то время как у другой группы доминируют белковые компоненты. На основе этих различий авторы построили компьютерную модель, которая показала точность прогноза до 79 процентов.
Полученный результат превосходит достоверность традиционных тестов, например гормональных, которые проводят клиники, — отметила руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, научный сотрудник лаборатории лазерной нанофизики и биомедицины ФИАН Елена Римская.
"Предложенный подход станет быстрой, не требующей вмешательств, простой и автоматизированной альтернативой дорогим и сложным методам, а также дешевым, но недостаточно точным анализам. В дальнейшем мы планируем детальнее изучить химический состав семенной плазмы мужчин с разными типами бесплодия, чтобы повысить точность прогнозирования", — заключила она.
 
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