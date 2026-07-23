"Милан" продлил контракт с Модричем до лета 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лука Модрич подписал новый контракт с итальянским «Миланом».
- Соглашение с 40-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2027 года.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" 2018 года хорватский полузащитник Лука Модрич подписал новый контракт с итальянским "Миланом", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 40-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2027 года.
"Лука, ключевая фигура в полузащите "россонери" с момента своего прихода, привнес в команду свой опыт и мастерство как на поле, так и за его пределами, проявляя при этом скромность и огромную страсть. Один из лучших и самых знаковых игроков мирового футбола продолжит свой путь в футболке "россонери", в которой он провел 37 матчей и забил 2 мяча в прошлом сезоне, с амбициями достичь новых, важных вершин", - говорится в сообщении клуба.
Модрич перешел в "Милан" на правах свободного агента летом 2025 года. Ранее полузащитник выступал за хорватские "Динамо" из Загреба, "Интер" из Запрешича, боснийский "Зриньски", английский "Тоттенхэм" и испанский "Реал". В составе "Реала" Модрич стал четырехкратным чемпионом Испании, завоевал два Кубка и пять Суперкубок страны, шесть раз побеждал в Лиге чемпионов, выиграл пять Суперкубков УЕФА, пять клубных чемпионатов мира, а также Межконтинентальный кубок.