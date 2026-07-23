"Милан" продлил контракт с Модричем до лета 2027 года

"Лука, ключевая фигура в полузащите "россонери" с момента своего прихода, привнес в команду свой опыт и мастерство как на поле, так и за его пределами, проявляя при этом скромность и огромную страсть. Один из лучших и самых знаковых игроков мирового футбола продолжит свой путь в футболке "россонери", в которой он провел 37 матчей и забил 2 мяча в прошлом сезоне, с амбициями достичь новых, важных вершин", - говорится в сообщении клуба.