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"Милан" продлил контракт с Модричем до лета 2027 года - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
19:24 23.07.2026
"Милан" продлил контракт с Модричем до лета 2027 года

"Милан" продлил контракт с 40-летним Модричем до лета 2027 года

© Соцсети клубаЛука Модрич в футболке "Милана"
Лука Модрич в футболке Милана - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Соцсети клуба
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лука Модрич подписал новый контракт с итальянским «Миланом».
  • Соглашение с 40-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2027 года.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" 2018 года хорватский полузащитник Лука Модрич подписал новый контракт с итальянским "Миланом", сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение с 40-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2027 года.
"Лука, ключевая фигура в полузащите "россонери" с момента своего прихода, привнес в команду свой опыт и мастерство как на поле, так и за его пределами, проявляя при этом скромность и огромную страсть. Один из лучших и самых знаковых игроков мирового футбола продолжит свой путь в футболке "россонери", в которой он провел 37 матчей и забил 2 мяча в прошлом сезоне, с амбициями достичь новых, важных вершин", - говорится в сообщении клуба.
Модрич перешел в "Милан" на правах свободного агента летом 2025 года. Ранее полузащитник выступал за хорватские "Динамо" из Загреба, "Интер" из Запрешича, боснийский "Зриньски", английский "Тоттенхэм" и испанский "Реал". В составе "Реала" Модрич стал четырехкратным чемпионом Испании, завоевал два Кубка и пять Суперкубок страны, шесть раз побеждал в Лиге чемпионов, выиграл пять Суперкубков УЕФА, пять клубных чемпионатов мира, а также Межконтинентальный кубок.
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