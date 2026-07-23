Гризманн отличился в дебютном матче MLS

Гризманну 35 лет, в марте он подписал контракт с "Орландо Сити". Ранее он выступал за испанские клубы "Реал Сосьедад", "Барселона" и "Атлетико", став лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. Вместе с "Атлетико" француз завоевал Суперкубок Испании, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Также Гризманн провел 137 матчей и отметился 44 голами за сборную Франции, с которой стал чемпионом мира 2018 года.