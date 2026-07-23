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Гризманн отличился в дебютном матче MLS - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
07:59 23.07.2026
Гризманн отличился в дебютном матче MLS

Гризманн отличился в дебютном матче MLS за "Орландо Сити"

© Соцсети сборной ФранцииАнтуан Гризманн
Антуан Гризманн - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Соцсети сборной Франции
Антуан Гризманн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Орландо Сити» победил «Сан-Хосе Эртквейкс» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата MLS.
  • Французский нападающий Антуан Гризманн дебютировал в MLS, забив гол в этом матче.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Орландо Сити" разгромил "Сан-Хосе Эртквейкс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Мячи забили Давид Брекало (7-я минута), Иван Ангуло (29), Антуан Гризманн (47) и Брайан Охеда (72). Французский нападающий Гризманн, вышедший на поле в стартовом составе, дебютировал в MLS.
MLS
23 июля 2026 • начало в 05:30
Завершен
Сан-Хосе Эртквейкс
0 : 4
Орландо Сити
07‎’‎ • Давид Брекало
(Эдуард Атуэста)
29‎’‎ • Иван Ангуло
(Эдуард Атуэста)
48‎’‎ • Антуан Гризманн
(Justin Ellis)
73‎’‎ • Брайан Охеда
(Эдуард Атуэста)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Орландо", набрав 17 очков, располагается на 10-м месте в таблице Восточной конференции, которую с 36 очками возглавляет "Нэшвилл". "Сан-Хосе Эртквейкс" идет вторым на Западе с 32 баллами.
Гризманну 35 лет, в марте он подписал контракт с "Орландо Сити". Ранее он выступал за испанские клубы "Реал Сосьедад", "Барселона" и "Атлетико", став лучшим бомбардиром в истории мадридского клуба. Вместе с "Атлетико" француз завоевал Суперкубок Испании, стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Также Гризманн провел 137 матчей и отметился 44 голами за сборную Франции, с которой стал чемпионом мира 2018 года.
В другом матче "Чикаго Файр" на выезде уступил "Интер Майами" со счетом 2:3. В составе гостей дебютировал польский нападающий Роберт Левандовский, который не отметился результативными действиями. Дубль оформил уругвайский форвард хозяев Луис Суарес.
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