Клопп возглавит сборную Германии 24 июля, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юргена Клоппа представят в качестве нового тренера сборной Германии 24 июля на пресс-конференции Немецкого футбольного союза (DFB).
- Контракт Клоппа с DFB будет утвержден до чемпионата мира 2030 года.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Юрген Клопп будет представлен в качестве нового тренера сборной Германии 24 июля на пресс-конференции Немецкого футбольного союза (DFB), сообщает Sky Sport.
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
54’ • Кай Хаверц
121’ • Йозуа Киммих (П)
121’ • Джамал Мусиала (П)
121’ • Надим Амири (П)
42’ • Хулио Энсисо
121’ • Маурисио Прадо (П)
121’ • Густаво Гомес (П)
121’ • Матиас Галарса (П)
121’ • Хосе Канале (П)
Пресс-конференция DFB состоится в пятницу в 12:00 мск. По данным источника, незадолго до презентации нового тренера состоится виртуальное заседание наблюдательного совета DFB, на котором будет утвержден контракт Клоппа до чемпионата мира 2030 года.
Клоппу 59 лет. С 2015 по 2024 год немец работал с "Ливерпулем". При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды - Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" из Дортмунда и "Майнц". С января 2025 года Клопп занимает должность главы футбольного направления компании "Ред Булл".