Клопп возглавит сборную Германии 24 июля, пишут СМИ

Пресс-конференция DFB состоится в пятницу в 12:00 мск. По данным источника, незадолго до презентации нового тренера состоится виртуальное заседание наблюдательного совета DFB, на котором будет утвержден контракт Клоппа до чемпионата мира 2030 года.

Клоппу 59 лет. С 2015 по 2024 год немец работал с "Ливерпулем". При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды - Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" из Дортмунда и "Майнц". С января 2025 года Клопп занимает должность главы футбольного направления компании "Ред Булл".