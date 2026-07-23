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Клопп возглавит сборную Германии 24 июля, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
13:13 23.07.2026 (обновлено: 13:25 23.07.2026)
Клопп возглавит сборную Германии 24 июля, пишут СМИ

Sky Sport: Клоппа представят в качестве нового тренера сборной Германии 24 июля

© пресс-служба клуба "Ливерпуль"Юрген Клопп
Юрген Клопп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© пресс-служба клуба "Ливерпуль"
Юрген Клопп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юргена Клоппа представят в качестве нового тренера сборной Германии 24 июля на пресс-конференции Немецкого футбольного союза (DFB).
  • Контракт Клоппа с DFB будет утвержден до чемпионата мира 2030 года.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Юрген Клопп будет представлен в качестве нового тренера сборной Германии 24 июля на пресс-конференции Немецкого футбольного союза (DFB), сообщает Sky Sport.
Сборная Германии вылетела с чемпионата мира на стадии 1/16 финала, уступив команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти). Позднее DFB расторг контракт с главным тренером Юлианом Нагельсманом и начал переговоры с Клоппом.
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
Германия
1 : 23:4
Парагвай
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(Флориан Вирц)
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121‎’‎ • Джамал Мусиала (П)
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Пресс-конференция DFB состоится в пятницу в 12:00 мск. По данным источника, незадолго до презентации нового тренера состоится виртуальное заседание наблюдательного совета DFB, на котором будет утвержден контракт Клоппа до чемпионата мира 2030 года.
Клоппу 59 лет. С 2015 по 2024 год немец работал с "Ливерпулем". При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды - Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие "Боруссию" из Дортмунда и "Майнц". С января 2025 года Клопп занимает должность главы футбольного направления компании "Ред Булл".
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ФутболСпортГерманияПарагвайАнглияЮрген КлоппЮлиан НагельсманDFB
 
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