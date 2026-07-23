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Глава КДК прокомментировал отказ "Спартаку" в переигровке Суперкубка - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
17:52 23.07.2026 (обновлено: 18:55 23.07.2026)
Глава КДК прокомментировал отказ "Спартаку" в переигровке Суперкубка

Григорьянц о Суперкубке: непроведение жеребьевки не нарушило правил игры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАртур Григорьянц
Артур Григорьянц - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Артур Григорьянц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России против "Зенита" из-за нарушения правил игры судьей.
  • КДК РФС отклонил протест "Спартака" и оставил исход встречи в силе.
  • Непроведение жеребьевки перед пробитием послематчевых пенальти было принято главным арбитром на основании информации от координационного штаба по соображениям безопасности и соответствует правилам игры.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Непроведение жеребьевки по соображениям безопасности не является нарушением правил игры и не может служить основанием для аннулирования результата матча за Суперкубок России, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
Григорьянц 23 июля сообщил, что "Спартак" подал протест с требованием переигровки матча за Суперкубок России против "Зенита" в связи с нарушением правил игры судьей. В четверг КДК РФС отклонил протест "Спартака" и оставил исход встречи в силе.
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"КДК установил, что решение о непроведении жеребьевки перед пробитием послематчевых пенальти принял главный арбитр на основании информации от координационного штаба по соображениям безопасности, что полностью соответствует пункту правил игры. В соответствии с правилами игры в футбол и дисциплинарным регламентом решение об аннулировании результата сыгранного матча принимается на основании грубого нарушения правил игры. К этому относятся инфраструктурные нарушения - несоответствие размера ворот, размера футбольного поля, разметки и прочее - и регламентные нарушения - участие в матче дисквалифицированного или незаявленного в установленном порядке футболиста", - приводит слова Григорьянца Telegram-канал РФС.
"Следовательно непроведение жеребьевки по соображениям безопасности не является нарушением правил игры. На основании этого КДК принял решение отказать "Спартаку" в удовлетворении протеста и оставить результат матча без изменений", - добавил он.
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