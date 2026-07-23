Глава КДК прокомментировал отказ "Спартаку" в переигровке Суперкубка

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Непроведение жеребьевки по соображениям безопасности не является нарушением правил игры и не может служить основанием для аннулирования результата матча за Суперкубок России, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

"КДК установил, что решение о непроведении жеребьевки перед пробитием послематчевых пенальти принял главный арбитр на основании информации от координационного штаба по соображениям безопасности, что полностью соответствует пункту правил игры. В соответствии с правилами игры в футбол и дисциплинарным регламентом решение об аннулировании результата сыгранного матча принимается на основании грубого нарушения правил игры. К этому относятся инфраструктурные нарушения - несоответствие размера ворот, размера футбольного поля, разметки и прочее - и регламентные нарушения - участие в матче дисквалифицированного или незаявленного в установленном порядке футболиста", - приводит слова Григорьянца Telegram-канал РФС.