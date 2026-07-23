КДК оштрафовал Соболева за поведение в матче за Суперкубок

Соболеву 29 лет, он перешел в "Зенит" летом 2024 года из "Спартака", за который выступал с 2020 года. В составе петербуржцев он выиграл в прошлом сезоне чемпионат и Суперкубок страны. За "Спартак" на счету форварда 58 голов в 140 встречах, за "Зенит" - 21 мяч в 70 матчах.