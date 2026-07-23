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КДК оштрафовал Соболева за поведение в матче за Суперкубок - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
17:06 23.07.2026 (обновлено: 17:35 23.07.2026)
КДК оштрафовал Соболева за поведение в матче за Суперкубок

КДК РФС оштрафовал нападающего "Зенита" Соболева на 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Александр Соболев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий "Зенита" Александр Соболев оштрафован КДК РФС на 30 тысяч рублей.
  • В матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком" (1:1, 4:2 — по пенальти) произошла массовая потасовка после эмоционального обращения Соболева к трибуне болельщиков "Спартака".
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте КДК.
"Зенит" в субботу в Нижнем Новгороде обыграл московский "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. В добавленное время экс-игрок "красно-белых" Соболев сравнял счет, после чего эмоционально обратился к трибуне болельщиков "Спартака". Затем на поле произошла массовая потасовка с участием футболистов и представителей обеих команд. С сектора "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки. Игрок позднее принес извинения.
Суперкубок России по футболу
18 июля 2026 • начало в 19:30
Закончен (П)
Зенит
2 : 14:2
Спартак Москва
90‎’‎ • Александр Соболев (П)
91‎’‎ • Игорь Дивеев (П)
91‎’‎ • Фелипе Аугусто (П)
91‎’‎ • Джонатан (П)
91‎’‎ • Александр Соболев (П)
25‎’‎ • Кристофер Мартинс
91‎’‎ • Пабло Солари (П)
91‎’‎ • Кристофер Ву (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Соболев оштрафован "за провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе".
Соболеву 29 лет, он перешел в "Зенит" летом 2024 года из "Спартака", за который выступал с 2020 года. В составе петербуржцев он выиграл в прошлом сезоне чемпионат и Суперкубок страны. За "Спартак" на счету форварда 58 голов в 140 встречах, за "Зенит" - 21 мяч в 70 матчах.
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
"Он неисправим": Колосков призвал наказать Соболева за провокацию
21 июля, 14:42
 
ФутболСпортНижний НовгородРоссияРоссийский футбольный союз (РФС)Суперкубок России по футболуСпартак МоскваАлександр СоболевЗенит
 
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