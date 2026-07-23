Гвардиола хочет 20 миллионов евро за работу в Италии, пишут СМИ

По данным источника, FIGC готова была предложить Гвардиоле годовую зарплату в 10 млн евро.

Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Малаго.