Гвардиола хочет 20 миллионов евро за работу в Италии, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хосеп Гвардиола потребовал зарплату в размере 20 миллионов евро в год в рамках переговоров с Итальянской федерацией футбола (FIGC) о назначении на пост главного тренера сборной страны.
- FIGC была готова предложить ему зарплату в 10 миллионов евро.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Испанец Хосеп Гвардиола потребовал зарплату в размере 20 миллионов евро в год в рамках переговоров с Итальянской федерацией футбола (FIGC), которая рассматривает его кандидатуру на пост главного тренера сборной страны, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее президент FIGC Джованни Малаго подтвердил факт переговоров с Гвардиолой и отметил, что для него может быть сделано исключение из бюджета. В число кандидатов также входят Андреа Пирло и Роберто Манчини. Сам Гвардиола заявлял, что пока не намерен возвращаться к тренерской работе после ухода из английского "Манчестер Сити" по окончании сезона-2025/26.
По данным источника, FIGC готова была предложить Гвардиоле годовую зарплату в 10 млн евро.
Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Малаго.
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