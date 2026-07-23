"Астон Вилла" арендовала Гарначо у "Челси"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бирмингемская "Астон Вилла" объявила на своем сайте о переходе аргентинского полузащитника Алехандро Гарначо из лондонского "Челси" на правах аренды.

Гарначо 22 года, он перешел в "Челси" из "Манчестер Юнайтед" летом 2025 года за 46,2 млн евро, провел за "синих" 43 матча и забил 8 мячей. Также Гарначо провел 8 матчей за сборную Аргентины и завоевал золотые медали Кубка Америки в 2024 году.