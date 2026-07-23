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"Астон Вилла" арендовала Гарначо у "Челси" - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
17:04 23.07.2026 (обновлено: 17:06 23.07.2026)
"Астон Вилла" арендовала Гарначо у "Челси"

"Астон Вилла" объявила о переходе Гарначо из "Челси" на правах аренды

© Фото : Соцсети АПЛФутболист "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо
Футболист Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Соцсети АПЛ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинский полузащитник Алехандро Гарначо перешел из лондонского "Челси" в бирмингемскую "Астон Виллу" на правах аренды.
  • Соглашение рассчитано на один сезон.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бирмингемская "Астон Вилла" объявила на своем сайте о переходе аргентинского полузащитника Алехандро Гарначо из лондонского "Челси" на правах аренды.
Соглашение рассчитано сроком на один сезон.
"Мы в восторге от Алехандро. Это очень талантливый молодой игрок, который продемонстрировал желание помочь нашему проекту. Мы действительно счастливы", - сказал возглавляющий "Астон Виллу" бывший тренер московского "Спартака" Унаи Эмери.
Гарначо 22 года, он перешел в "Челси" из "Манчестер Юнайтед" летом 2025 года за 46,2 млн евро, провел за "синих" 43 матча и забил 8 мячей. Также Гарначо провел 8 матчей за сборную Аргентины и завоевал золотые медали Кубка Америки в 2024 году.
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