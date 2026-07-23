В Дагестане пригородный поезд столкнулся с легковушкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Дагестане произошло столкновение пригородного поезда Махачкала — Дербент с легковым автомобилем на станции Инчхе.
- В ДТП никто не пострадал, схода подвижного состава нет, на движение других поездов происшествие не повлияло.
МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Пригородный поезд Махачкала - Дербент и легковой автомобиль столкнулись в Дагестане, сообщается в четверг в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
"Сегодня в 19.26 на железнодорожном переезде на станции Инчхе… водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом №6690 Махачкала - Дербент. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Отмечается, что схода подвижного состава нет, на движение других поездов происшествие не повлияло.
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16 июля, 19:08