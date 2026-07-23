В Дагестане пригородный поезд столкнулся с легковушкой

МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Пригородный поезд Махачкала - Дербент и легковой автомобиль столкнулись в Дагестане, сообщается в четверг в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Отмечается, что схода подвижного состава нет, на движение других поездов происшествие не повлияло.