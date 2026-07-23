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В Дагестане пригородный поезд столкнулся с легковушкой - РИА Новости, 23.07.2026
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20:58 23.07.2026 (обновлено: 20:59 23.07.2026)
В Дагестане пригородный поезд столкнулся с легковушкой

В Дагестане поезд столкнулся с легковушкой, никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота скорой помощи
Работа скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане произошло столкновение пригородного поезда Махачкала — Дербент с легковым автомобилем на станции Инчхе.
  • В ДТП никто не пострадал, схода подвижного состава нет, на движение других поездов происшествие не повлияло.
МАХАЧКАЛА, 23 июл - РИА Новости. Пригородный поезд Махачкала - Дербент и легковой автомобиль столкнулись в Дагестане, сообщается в четверг в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
"Сегодня в 19.26 на железнодорожном переезде на станции Инчхе… водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пригородным поездом №6690 Махачкала - Дербент. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Отмечается, что схода подвижного состава нет, на движение других поездов происшествие не повлияло.
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ПроисшествияМахачкалаДербентРеспублика ДагестанСеверо-Кавказская железная дорога
 
 
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