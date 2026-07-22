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Стоимость Ямаля и Холанда достигла рекордных 220 миллионов евро - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
16:46 22.07.2026 (обновлено: 17:29 22.07.2026)
Стоимость Ямаля и Холанда достигла рекордных 220 миллионов евро

Transfermarkt оценил стоимость Ямаля и Холанда в 220 миллионов евро

© REUTERS / Kai PfaffenbachЛамин Ямаль с Кубком мира
Ламин Ямаль с Кубком мира - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Ламин Ямаль с Кубком мира. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рыночная стоимость футболистов Ламина Ямаля и Эрлинга Холанда достигла 220 млн евро.
  • Стоимость Килиана Мбаппе вернулась к отметке 200 млн евро после снижения.
  • Еще четыре футболиста вошли в число игроков с рыночной стоимостью не менее 100 млн евро: Эллиотт Андерсон, Морган Роджерс, Пау Кубарси и Энцо Фернандес.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Рыночная стоимость футболистов Ламина Ямаля и Эрлинга Холанда достигла рекордных 220 млн евро, сообщает Transfermarkt.
В обновленном рейтинге самых дорогих игроков стоимость испанца и норвежца выросла на 20 млн евро. Ранее Transfermarkt не оценивал футболистов в более чем 200 млн евро. Также на 20 млн евро выросла стоимость нападающего сборной Франции и лучшего бомбардира прошедшего чемпионата мира Килиана Мбаппе. Она вернулась к отметке 200 млн евро после снижения в июне 2026 года.
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Еще четыре футболиста вошли в число игроков с рыночной стоимостью не менее 100 млн евро: англичане Эллиотт Андерсон и Морган Роджерс оцениваются в 110 млн евро каждый, испанец Пау Кубарси и аргентинец Энцо Фернандес - в 100 млн. Теперь список игроков стоимостью от 100 млн евро насчитывает 26 футболистов.
Наибольший прирост стоимости в процентном выражении 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, рыночная стоимость которого выросла в десять раз - с 50 до 500 тысяч евро.
В число 99 игроков, которым Transfermarkt обновил рыночную стоимость по итогам чемпионата мира, вошел защитник московского "Динамо" и сборной Парагвая Хуан Касерес. Он подорожал на 2 млн евро и теперь оценивается в 7 млн.
Чемпионат мира с участием 48 сборных проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В финале турнира сборная Испании в дополнительное время обыграла команду Аргентины со счетом 1:0. В матче за третье место сборная Англии победила французов - 6:4.
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