Стоимость Ямаля и Холанда достигла рекордных 220 миллионов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Рыночная стоимость футболистов Ламина Ямаля и Эрлинга Холанда достигла 220 млн евро.

Стоимость Килиана Мбаппе вернулась к отметке 200 млн евро после снижения.

Еще четыре футболиста вошли в число игроков с рыночной стоимостью не менее 100 млн евро: Эллиотт Андерсон, Морган Роджерс, Пау Кубарси и Энцо Фернандес.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Рыночная стоимость футболистов Ламина Ямаля и Эрлинга Холанда достигла рекордных 220 млн евро, сообщает Transfermarkt.

В обновленном рейтинге самых дорогих игроков стоимость испанца и норвежца выросла на 20 млн евро. Ранее Transfermarkt не оценивал футболистов в более чем 200 млн евро. Также на 20 млн евро выросла стоимость нападающего сборной Франции и лучшего бомбардира прошедшего чемпионата мира Килиана Мбаппе . Она вернулась к отметке 200 млн евро после снижения в июне 2026 года.

Еще четыре футболиста вошли в число игроков с рыночной стоимостью не менее 100 млн евро: англичане Эллиотт Андерсон и Морган Роджерс оцениваются в 110 млн евро каждый, испанец Пау Кубарси и аргентинец Энцо Фернандес - в 100 млн. Теперь список игроков стоимостью от 100 млн евро насчитывает 26 футболистов.

Наибольший прирост стоимости в процентном выражении 40-летний вратарь сборной Кабо-Верде Возинья, рыночная стоимость которого выросла в десять раз - с 50 до 500 тысяч евро.

В число 99 игроков, которым Transfermarkt обновил рыночную стоимость по итогам чемпионата мира, вошел защитник московского "Динамо" и сборной Парагвая Хуан Касерес. Он подорожал на 2 млн евро и теперь оценивается в 7 млн.