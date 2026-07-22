В Стамбуле польских фанатов задержали за драку с полицией во время матча

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь польских футбольных фанатов из «Гурника» (Забже) задержаны в Стамбуле за драку с полицией во время матча с «Фенербахче».
- Матч прошел в рамках отборочного турнира Лиги чемпионов и завершился поражением «Гурника» со счетом 0:1.
- Ответная встреча между командами состоится 29 июля в Забже.
ВАРШАВА, 22 июл - РИА Новости. Восемь польских футбольных фанатов задержаны в Стамбуле за драку с полицией во время матча "Гурника" (Забже) с местным "Фенербахче", информирует радиостанция RMF FM.
"Восемь болельщиков "Гурника" (Забже) были задержаны в Турции. Болельщики силезского клуба вступили в стычку с полицией во время матча с "Фенербахче" (Стамбул) в рамках отборочного турнира Лиги чемпионов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что большая группа болельщиков "Гурника" отправилась в Стамбул - как по воздуху, так и по суше. "Уже в самом начале встречи в секторе, занятом польскими болельщиками, произошли столкновения с полицией", - уточняется в сообщении.
Отмечается, что стражам порядка удалось успокоить ситуацию, задержав восемь человек.
"Гурник" проиграл во вторник на выезде "Фенербахче" 0:1 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ответная встреча состоится 29 июля в Забже.