Фоден продлил контракт с "Манчестер Сити"

"Связать свое будущее с "Сити" - значит для меня все. Игра за этот клуб - единственное, чем я всегда хотел заниматься, и для меня всегда было честью носить эту футболку. Я прекрасно понимаю, как мне повезло быть частью исторического периода с таким количеством завоеванных трофеев, но мы всегда смотрим вперед и стараемся побеждать еще", - сказал футболист.