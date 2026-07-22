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Фоден продлил контракт с "Манчестер Сити" - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
15:37 22.07.2026
Фоден продлил контракт с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" объявил о подписании контракта с Филом Фоденом до 2030 года

© пресс-служба клуба "Манчестер Сити"Полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден
Полузащитник Манчестер Сити Филип Фоден - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© пресс-служба клуба "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Филип Фоден. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Манчестер Сити" объявил о подписании нового контракта с полузащитником сборной Англии по футболу Филом Фоденом.
  • Новый договор Фодена с клубом рассчитан до 2030 года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Манчестер Сити" объявил на своем сайте о подписании нового контракта с полузащитником сборной Англии по футболу Филом Фоденом.
Новый договор Фодена рассчитан до 2030 года.
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"Связать свое будущее с "Сити" - значит для меня все. Игра за этот клуб - единственное, чем я всегда хотел заниматься, и для меня всегда было честью носить эту футболку. Я прекрасно понимаю, как мне повезло быть частью исторического периода с таким количеством завоеванных трофеев, но мы всегда смотрим вперед и стараемся побеждать еще", - сказал футболист.
Фодену 26 лет, он является воспитанником "Сити", за основу которого выступает с 2017 года. В составе "горожан" Фоден стал шестикратным чемпионом Англии. Завоевал три Кубка Англии, пять Кубков Английской лиги, два Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
На счету Фодена 49 матчей и 4 гола за сборную Англии.
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