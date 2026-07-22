Фоден продлил контракт с "Манчестер Сити"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Манчестер Сити" объявил о подписании нового контракта с полузащитником сборной Англии по футболу Филом Фоденом.
- Новый договор Фодена с клубом рассчитан до 2030 года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. "Манчестер Сити" объявил на своем сайте о подписании нового контракта с полузащитником сборной Англии по футболу Филом Фоденом.
Новый договор Фодена рассчитан до 2030 года.
"Связать свое будущее с "Сити" - значит для меня все. Игра за этот клуб - единственное, чем я всегда хотел заниматься, и для меня всегда было честью носить эту футболку. Я прекрасно понимаю, как мне повезло быть частью исторического периода с таким количеством завоеванных трофеев, но мы всегда смотрим вперед и стараемся побеждать еще", - сказал футболист.
Фодену 26 лет, он является воспитанником "Сити", за основу которого выступает с 2017 года. В составе "горожан" Фоден стал шестикратным чемпионом Англии. Завоевал три Кубка Англии, пять Кубков Английской лиги, два Суперкубка Англии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
На счету Фодена 49 матчей и 4 гола за сборную Англии.
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