В Армении выпустили почтовую марку к столетию Никиты Симоняна

"Двадцать второго июля в обращение выходит почтовая марка, посвященная теме "Спорт. Армянские известные футболисты. 100-летие со дня рождения Никиты Симоняна". На почтовой марке номиналом 380 драмов (1 доллар) изображен известный футболист и тренер Никита Симонян (1926-2025) на фоне фотографии футбольной команды "Арарат", - говорится в сообщении.

Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).