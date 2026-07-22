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В Армении выпустили почтовую марку к столетию Никиты Симоняна - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
11:29 22.07.2026
В Армении выпустили почтовую марку к столетию Никиты Симоняна

В Армении выпустили почтовую марку, посвященную столетию Никиты Симоняна

© "Haypost"Почтовая марка, посвященная столетию известного футболиста и тренера, олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна
Почтовая марка, посвященная столетию известного футболиста и тренера, олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© "Haypost"
Почтовая марка, посвященная столетию известного футболиста и тренера, олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Армении выпустили почтовую марку, посвященную столетию Никиты Симоняна.
  • На марке номиналом 380 драмов изображен Никита Симонян на фоне фотографии футбольной команды "Арарат".
  • Марка отпечатана в Бельгии тиражом 10 тысяч экземпляров.
ЕРЕВАН, 22 июл – РИА Новости. Почтовая марка, посвященная столетию известного футболиста и тренера, олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна, выпущена в Армении, сообщает пресс-служба национального почтового оператора страны ЗАО "Айпост".
Под руководством Симоняна ереванский футбольный клуб "Арарат" смог добиться высшего результата в истории советского футбола - оформить "золотой дубль", став в 1973 году чемпионом Советского Союза и обладателем кубка СССР.
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"Двадцать второго июля в обращение выходит почтовая марка, посвященная теме "Спорт. Армянские известные футболисты. 100-летие со дня рождения Никиты Симоняна". На почтовой марке номиналом 380 драмов (1 доллар) изображен известный футболист и тренер Никита Симонян (1926-2025) на фоне фотографии футбольной команды "Арарат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также нанесены надписи "100-летие" и "Никита (Мкртич) Симонян" на армянском и английском языках.
Марка отпечатана в Бельгии тиражом 10 тысяч экземпляров.
Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).
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ФутболСпортСССРАрменияБельгияНикита СимонянРоссийский футбольный союз (РФС)Арарат (Москва)Спартак Москва
 
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