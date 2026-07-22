В Петербурге задержали россиянина, передававшего Украине разведданные

По данным ФСБ, подозреваемый установил связь с представителем украинской спецслужбы, после чего, выполняя задания куратора, осуществлял разведывательную деятельность в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В сообщении отмечается, что, помимо этого, подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из схрона самодельного взрывного устройства для его последующей закладки под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК.