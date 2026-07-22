Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали россиянина, передававшего Украине разведданные - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 22.07.2026 (обновлено: 11:36 22.07.2026)
В Петербурге задержали россиянина, передававшего Украине разведданные

В Петербурге задержали россиянина, передававшего Украине разведданные ОПК

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге задержан россиянин, передававший разведданные украинским спецслужбам.
  • Подозреваемый осуществлял разведывательную деятельность в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса.
  • Задержанный получил задание по изъятию самодельного взрывного устройства для закладки под автомобиль одного из сотрудников предприятия ОПК.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Петербурге задержан россиянин, передававший украинским спецслужбам разведданные сотрудников оборонно-промышленного комплекса, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"В городе Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность гражданина России, 2005 года рождения... Полученные по месту работы сведения и добытые картографические и геодезические данные, он передавал представителю иностранной спецслужбы", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, подозреваемый установил связь с представителем украинской спецслужбы, после чего, выполняя задания куратора, осуществлял разведывательную деятельность в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В сообщении отмечается, что, помимо этого, подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из схрона самодельного взрывного устройства для его последующей закладки под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК.
Задержание гражданина России, причастного к передаче разведданных спецслужбам Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ФСБ задержала шпиона Киева, передававшего сведения о ВС России в Крыму
4 марта, 09:48
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЛенинградская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала