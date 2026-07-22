В Петербурге задержали россиянина, передававшего Украине разведданные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге задержан россиянин, передававший разведданные украинским спецслужбам.
- Подозреваемый осуществлял разведывательную деятельность в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса.
- Задержанный получил задание по изъятию самодельного взрывного устройства для закладки под автомобиль одного из сотрудников предприятия ОПК.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Петербурге задержан россиянин, передававший украинским спецслужбам разведданные сотрудников оборонно-промышленного комплекса, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"В городе Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность гражданина России, 2005 года рождения... Полученные по месту работы сведения и добытые картографические и геодезические данные, он передавал представителю иностранной спецслужбы", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, подозреваемый установил связь с представителем украинской спецслужбы, после чего, выполняя задания куратора, осуществлял разведывательную деятельность в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В сообщении отмечается, что, помимо этого, подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из схрона самодельного взрывного устройства для его последующей закладки под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК.