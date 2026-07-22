В петербургском метро задержали агента украинских спецслужб с бомбой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В петербургском метро задержали агента украинских спецслужб с замаскированной под GPS-трекер бомбой, сообщили в ФСБ.
- Им оказался 21-летний гражданин России, который должен был заложить СВУ под автомобиль сотрудника ОПК.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В петербургском метро задержали украинского агента с бомбой, которую он планировал заложить под автомобиль сотрудника ОПК, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"У фигуранта обнаружено и изъято закамуфлированное под GPS-трекер СВУ. На допросе он пояснил, что осуществил противоправные действия за денежное вознаграждение, полученное на криптокошелек от куратора", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, задержанным оказался 21-летний гражданин России, который сам вышел на связь с украинскими спецслужбами в декабре прошлого года. Он передавал им картографические и геодезические сведения, полученные по месту работы, а также следил за сотрудниками ОПК в Петербурге и Ленинградской области.
Сейчас силовики устанавливают личности всех причастных к этому преступлению.