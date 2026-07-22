Рейтинг@Mail.ru
В петербургском метро задержали агента украинских спецслужб с бомбой - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 22.07.2026 (обновлено: 10:39 22.07.2026)
В петербургском метро задержали агента украинских спецслужб с бомбой

Силовики задержали в петербургском метро агента украинских спецслужб с бомбой

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В петербургском метро задержали агента украинских спецслужб с замаскированной под GPS-трекер бомбой, сообщили в ФСБ.
  • Им оказался 21-летний гражданин России, который должен был заложить СВУ под автомобиль сотрудника ОПК.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В петербургском метро задержали украинского агента с бомбой, которую он планировал заложить под автомобиль сотрудника ОПК, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"У фигуранта обнаружено и изъято закамуфлированное под GPS-трекер СВУ. На допросе он пояснил, что осуществил противоправные действия за денежное вознаграждение, полученное на криптокошелек от куратора", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, задержанным оказался 21-летний гражданин России, который сам вышел на связь с украинскими спецслужбами в декабре прошлого года. Он передавал им картографические и геодезические сведения, полученные по месту работы, а также следил за сотрудниками ОПК в Петербурге и Ленинградской области.
Сейчас силовики устанавливают личности всех причастных к этому преступлению.
Силовики задержали двух жительниц Крыма по делу о госизмене - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
В Крыму задержали подозреваемую в организации теракта против офицера ЧФ
18 июля, 09:48
 
Санкт-ПетербургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)GPSРоссияЛенинградская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала