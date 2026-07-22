В Британии резко упала популярность Месси после финала ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Популярность Лионеля Месси в Великобритании резко упала после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2026 года.
- По результатам исследования YouGov, положительное отношение британцев к Месси снизилось с 55% до 29%, а отрицательное мнение возросло с 9% до 44%.
- Популярность Джуда Беллингема, игрока сборной Англии, выросла с 48% до 67%.
ЛОНДОН, 22 июл – РИА Новости. Популярность капитана сборной Аргентины по футболу и клуба "Интер Майами" Лионеля Месси резко упала в Великобритании после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2026 года, говорится в исследовании компании YouGov.
19 июля 2026 • начало в 22:00
Закончен (ДВ)
Согласно результатам исследования, 19 июня 55% респондентов имели положительное мнение о Месси, а 9% - отрицательное. Еще одно измерение компания провела после финала чемпионата мира – 21 июля только 29% участников исследования заявили о положительном отношении к Месси, 44% - заявили об отрицательном. Популярность португальского нападающего Криштиану Роналду тоже снизилась – с 41% до 34%, увеличилось количество британцев с отрицательным мнением о футболисте (с 29% до 36%).
При этом популярность игрока сборной Англии Джуда Беллингема резко выросла – с 48% на 19 июня до 67% на 21 июля.
Исследование проводилось 20-21 июля, число участников и погрешность не указаны.