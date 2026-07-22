В Британии резко упала популярность Месси после финала ЧМ-2026

ЛОНДОН, 22 июл – РИА Новости. Популярность капитана сборной Аргентины по футболу и клуба "Интер Майами" Лионеля Месси резко упала в Великобритании после поражения сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2026 года, говорится в исследовании компании YouGov.

Согласно результатам исследования, 19 июня 55% респондентов имели положительное мнение о Месси, а 9% - отрицательное. Еще одно измерение компания провела после финала чемпионата мира – 21 июля только 29% участников исследования заявили о положительном отношении к Месси, 44% - заявили об отрицательном. Популярность португальского нападающего Криштиану Роналду тоже снизилась – с 41% до 34%, увеличилось количество британцев с отрицательным мнением о футболисте (с 29% до 36%).