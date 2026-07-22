Владельцы "Ливерпуля" ведут переговоры о продаже доли клуба, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Fenway Sports Group ведет переговоры о продаже значительной миноритарной доли футбольного клуба "Ливерпуль" инвестиционной группе, поддерживаемой индийским миллиардером Лакшми Митталом.
- При любой сделке клуб будет оценен более чем в 6 миллиардов долларов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владеющая английским "Ливерпулем" американская компания Fenway Sports Group (FSG) ведет переговоры с инвестиционной группой, поддерживаемой индийским миллиардером Лакшми Митталом, о продаже значительной миноритарной доли футбольного клуба, сообщает Financial Times.
По информации источника, при любой сделке клуб будет оценен более чем в 6 миллиардов долларов. В FSG подтвердили ведение переговоров с инвестиционной группой во главе с Амитом Бхатией, зятем Миттала. Сам Бхатия, которому также принадлежит английский "Куинз Парк Рейнджерс", отказался от комментариев.
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FSG владеет "Ливерпулем" с 2010 года. За этот период "красные" дважды стали чемпионами Англии, выиграли Кубок Англии, три Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
FSG также принадлежит клуб Главной бейсбольной лиги (MLB) "Бостон Ред Сокс". В 2021 году FSG приобрела клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз", контрольный пакет которого в декабре 2025 года был продан компании Hoffmann Family of Companies.