Владельцы "Ливерпуля" ведут переговоры о продаже доли клуба, пишут СМИ

FSG также принадлежит клуб Главной бейсбольной лиги (MLB) "Бостон Ред Сокс". В 2021 году FSG приобрела клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз", контрольный пакет которого в декабре 2025 года был продан компании Hoffmann Family of Companies.