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Владельцы "Ливерпуля" ведут переговоры о продаже доли клуба, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
13:20 22.07.2026 (обновлено: 13:21 22.07.2026)
Владельцы "Ливерпуля" ведут переговоры о продаже доли клуба, пишут СМИ

FT: Fenway Sports Group ведет переговоры о продаже доли "Ливерпуля"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБолельщики "Ливерпуля"
Болельщики Ливерпуля - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Болельщики "Ливерпуля". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Fenway Sports Group ведет переговоры о продаже значительной миноритарной доли футбольного клуба "Ливерпуль" инвестиционной группе, поддерживаемой индийским миллиардером Лакшми Митталом.
  • При любой сделке клуб будет оценен более чем в 6 миллиардов долларов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владеющая английским "Ливерпулем" американская компания Fenway Sports Group (FSG) ведет переговоры с инвестиционной группой, поддерживаемой индийским миллиардером Лакшми Митталом, о продаже значительной миноритарной доли футбольного клуба, сообщает Financial Times.
По информации источника, при любой сделке клуб будет оценен более чем в 6 миллиардов долларов. В FSG подтвердили ведение переговоров с инвестиционной группой во главе с Амитом Бхатией, зятем Миттала. Сам Бхатия, которому также принадлежит английский "Куинз Парк Рейнджерс", отказался от комментариев.
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FSG владеет "Ливерпулем" с 2010 года. За этот период "красные" дважды стали чемпионами Англии, выиграли Кубок Англии, три Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
FSG также принадлежит клуб Главной бейсбольной лиги (MLB) "Бостон Ред Сокс". В 2021 году FSG приобрела клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз", контрольный пакет которого в декабре 2025 года был продан компании Hoffmann Family of Companies.
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