Каземиро стал одноклубником Месси

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бразильский полузащитник Каземиро перешел в "Интер Майами", сообщается на сайте клуба Главной футбольной лиги (MLS).

Ранее Каземиро выступал за бразильский "Сан-Паулу", испанский "Реал", португальский "Порту" и "Манчестер Юнайтед". В составе мадридского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании и пятикратным победителем Лиги чемпионов.