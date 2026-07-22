Каземиро стал одноклубником Месси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Каземиро перешел в «Интер Майами».
- Контракт с 34-летним бразильским полузащитником рассчитан до окончания переходного сезона MLS 2027 года с опцией продления до лета 2029 года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бразильский полузащитник Каземиро перешел в "Интер Майами", сообщается на сайте клуба Главной футбольной лиги (MLS).
Контракт с 34-летним бразильцем рассчитан до окончания переходного сезона MLS 2027 года и предусматривает опцию продления до лета 2029 года. Выступавший в прошлом сезоне за английский "Манчестер Юнайтед" Каземиро перешел на правах свободного агента.
Ранее Каземиро выступал за бразильский "Сан-Паулу", испанский "Реал", португальский "Порту" и "Манчестер Юнайтед". В составе мадридского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании и пятикратным победителем Лиги чемпионов.
"Интер Майами" в прошлом сезоне стал чемпионом MLS. За клуб также выступают бывшие футболисты "Барселоны" Лионель Месси, Луис Суарес и экс-игрок мадридского "Атлетико" Родриго де Пауль.
Действующий чемпион MLS "Интер Майами" продлил контракт с Суаресом
17 декабря 2025, 19:11