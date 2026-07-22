Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постпреды стран Евросоюза не согласовали 21-й пакет санкций против России, передает Reuters.
- Ранее это пытались сделать неделю назад, но не смогли из-за возражений Греции.
- Как сообщали СМИ, Афины опасаются, что новые ограничения разрушат судоходную компанию Dynagas.
- Отмечалось, что речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского СПГ.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза вновь не смогли согласовать очередной комплекс финансовых ограничений против России, передает агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.
"Постпреды ЕС не пришли к согласию по 21-му пакету санкций", — говорится в сообщении.
В последний раз это пытались сделать 15 июля, однако заседание пришлось отложить на неделю из-за возражений Греции. Как сообщала газета Financial Times, Афины заявили, что новые ограничения разрушат судоходную компанию Dynagas. По данным издания, речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.
Позднее FT писала, что исключений или полной блокировки 21-го пакета санкций потребовали еще пять членов блока. Так, Париж и Рим призвали смягчить запрет на выдачу виз российским военнослужащим, а Лиссабон и Берлин — на покупку рыбы. Вена же потребовала разморозить активы Москвы на два миллиарда евро.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. Власти отмечали, что недружественным государствам не хватает мужества признать провал такой политики.
В частности, в Москве подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских энергоресурсов: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.
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