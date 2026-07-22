Рейтинг@Mail.ru
Постпреды стран ЕС снова не смогли согласовать санкции против России - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 22.07.2026 (обновлено: 23:23 22.07.2026)
Постпреды стран ЕС снова не смогли согласовать санкции против России

Постпреды стран ЕС во второй раз не согласовали 21-й пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпреды стран Евросоюза не согласовали 21-й пакет санкций против России, передает Reuters.
  • Ранее это пытались сделать неделю назад, но не смогли из-за возражений Греции.
  • Как сообщали СМИ, Афины опасаются, что новые ограничения разрушат судоходную компанию Dynagas.
  • Отмечалось, что речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского СПГ.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза вновь не смогли согласовать очередной комплекс финансовых ограничений против России, передает агентство Reuters со ссылкой на европейского дипломата.
"Постпреды ЕС не пришли к согласию по 21-му пакету санкций", — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
"Встретьтесь с Путиным": случившееся с ЕС из-за России разгневало немцев
Вчера, 16:55
В последний раз это пытались сделать 15 июля, однако заседание пришлось отложить на неделю из-за возражений Греции. Как сообщала газета Financial Times, Афины заявили, что новые ограничения разрушат судоходную компанию Dynagas. По данным издания, речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.
Позднее FT писала, что исключений или полной блокировки 21-го пакета санкций потребовали еще пять членов блока. Так, Париж и Рим призвали смягчить запрет на выдачу виз российским военнослужащим, а Лиссабон и Берлин — на покупку рыбы. Вена же потребовала разморозить активы Москвы на два миллиарда евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Посыпались: экономика Европы на дне — впереди историческое решение
8 июля, 08:00
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. Власти отмечали, что недружественным государствам не хватает мужества признать провал такой политики.
В частности, в Москве подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки российских энергоресурсов: так он попадет в еще большую зависимость из-за возросших цен, поскольку закупки продолжатся, но уже через посредников.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
"Пиво, борщ и медведи". ЕС проиграл войну против России
20 июля, 08:00
 
В миреРоссияГрецияВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииСПГЭнергетикаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала