Шесть стран ЕС выступили против новых антироссийских санкций, пишет FT

Краткий пересказ от РИА ИИ Шесть стран ЕС потребовали исключений или полностью заблокировали меры из 21-го пакета санкций против России, пишет FT.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Шесть членов ЕС потребовали исключений или полностью заблокировали 21-й пакет санкций против России, пишет газета Шесть членов ЕС потребовали исключений или полностью заблокировали 21-й пакет санкций против России, пишет газета Financial Times

"В рамках тенденции, которая может поставить под угрозу четырехлетнюю стратегию поддержки Украины , некоторые страны, в том числе Греция , Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия, потребовали исключений из последнего списка санкций или полностью заблокировали предложенные меры", — говорится в публикации.

В частности, Париж и Рим призвали смягчить запрет на выдачу виз российским военнослужащим, а Лиссабон и Берлин — на покупку рыбы. Вена потребовала разморозить активы Москвы на два миллиарда евро, а Афины — не вводить ограничения на перевозку СПГ в третьи страны.

На этом фоне Еврокомиссия рассматривает удаление отдельных пунктов из 21-го пакета мер, отмечает FT.