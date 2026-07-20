Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шесть стран ЕС потребовали исключений или полностью заблокировали меры из 21-го пакета санкций против России, пишет FT.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Шесть членов ЕС потребовали исключений или полностью заблокировали 21-й пакет санкций против России, пишет газета Financial Times.
"В рамках тенденции, которая может поставить под угрозу четырехлетнюю стратегию поддержки Украины, некоторые страны, в том числе Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия, потребовали исключений из последнего списка санкций или полностью заблокировали предложенные меры", — говорится в публикации.
В частности, Париж и Рим призвали смягчить запрет на выдачу виз российским военнослужащим, а Лиссабон и Берлин — на покупку рыбы. Вена потребовала разморозить активы Москвы на два миллиарда евро, а Афины — не вводить ограничения на перевозку СПГ в третьи страны.
На этом фоне Еврокомиссия рассматривает удаление отдельных пунктов из 21-го пакета мер, отмечает FT.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Самим западным странам не хватает мужества признать провал политики ограничений, хотя внутри этих государств регулярно говорят об их неэффективности.