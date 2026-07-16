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СМИ: Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского СПГ - РИА Новости, 16.07.2026
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03:52 16.07.2026 (обновлено: 09:48 16.07.2026)
СМИ: Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского СПГ

FT: Греция выступила против новых санкций ЕС в отношении российского СПГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Афины не поддерживают новые ограничения ЕС в отношении российского СПГ, пишет FT.
  • Греция считает, что они могут разрушить компанию Dynagas, специализирующуюся на перевозке грузов с завода "Ямал СПГ".
  • Из-за возражений балканской страны принятие 21-го пакета санкций против Москвы отложили на неделю.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Афины не поддерживают новые ограничения в отношении российского СПГ, пишет Financial Times со ссылкой на два источника.
«

"Греция выступает против очередной группы санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить Dynagas. <...> Постпред Афин при ЕС в среду заявил коллегам из других стран, что запланированные санкции <...> разрушат Dynagas", — говорится в материале.

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По данным газеты, речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.
Dynagas специализируется на перевозке грузов с завода "Ямал СПГ" в Арктике. Значительную часть ее танкеров построили для обслуживания этого проекта. По словам греческой стороны, компания не сможет использовать их в других регионах и будет вынуждена продать. Один такой танкер стоит около 300 миллионов долларов.
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Как пишет Financial Times, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета антироссийских санкций отложили на неделю. Некоторые европейские дипломаты признали, что уже введенные ограничения обернулись потерями для компаний во всех странах блока.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов. Запрет на поставки сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам начнет действовать с 1 января 2027 года, а на трубопроводное топливо — с 1 ноября 2027-го.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов у Москвы. Он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
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