Краткий пересказ от РИА ИИ Афины не поддерживают новые ограничения ЕС в отношении российского СПГ, пишет FT.

Греция считает, что они могут разрушить компанию Dynagas, специализирующуюся на перевозке грузов с завода "Ямал СПГ".

Из-за возражений балканской страны принятие 21-го пакета санкций против Москвы отложили на неделю.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Афины не поддерживают новые ограничения в отношении российского СПГ , пишет Афины не поддерживают новые ограничения в отношении российского, пишет Financial Times со ссылкой на два источника.

« "Греция выступает против очередной группы санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить Dynagas. <...> Постпред Афин при ЕС в среду заявил коллегам из других стран, что запланированные санкции <...> разрушат Dynagas", — говорится в материале.

По данным газеты, речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

Dynagas специализируется на перевозке грузов с завода " Ямал СПГ " в Арктике. Значительную часть ее танкеров построили для обслуживания этого проекта. По словам греческой стороны, компания не сможет использовать их в других регионах и будет вынуждена продать. Один такой танкер стоит около 300 миллионов долларов.

Как пишет Financial Times, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета антироссийских санкций отложили на неделю. Некоторые европейские дипломаты признали, что уже введенные ограничения обернулись потерями для компаний во всех странах блока.

Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских энергоресурсов. Запрет на поставки сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам начнет действовать с 1 января 2027 года, а на трубопроводное топливо — с 1 ноября 2027-го.