"Челси" объявил о трансфере футболиста сборной Англии Роджерса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс перешел из «Астон Виллы» в «Челси».
- Сумма трансфера составила 117 миллионов фунтов стерлингов (более 137,5 млн евро), что сделало Роджерса самым дорогим британским футболистом в истории и установило новый рекорд по стоимости переходов в «Челси».
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс перешел из бирмингемской "Астон Виллы" в "Челси", сообщается на сайте футбольного клуба из Лондона.
Соглашение с 23-летним игроком рассчитано до лета 2033 года. По информации журналиста Фабрицио Романо, гарантированная сумма трансфера составила 117 миллионов фунтов стерлингов (более 137,5 млн евро), что сделало Роджерса самым дорогим британским футболистом в истории.
Предыдущий рекорд был установлен в это трансферное окно, когда "Манчестер Сити" приобрел полузащитника сборной Англии Элиотта Андерсона у "Ноттингем Форест" за 135 млн евро. Переход Роджерса также стал самым дорогим в истории "Челси". До этого рекорд "синих" принадлежал трансферу аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса из португальской "Бенфики" зимой 2023 года за 121 млн евро.
Роджерс выступал за "Астон Виллу" с 2024 года и выиграл с командой в минувшем сезоне Лигу Европы. Всего за клуб он забил 31 мяч в 125 матчах. На счету Роджерса 22 игры и один гол за сборную Англии, включая семь встреч на прошедшем в США, Мексике и Канаде чемпионате мира.