"Челси" объявил о трансфере футболиста сборной Англии Роджерса

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано до лета 2033 года. По информации журналиста Фабрицио Романо, гарантированная сумма трансфера составила 117 миллионов фунтов стерлингов (более 137,5 млн евро), что сделало Роджерса самым дорогим британским футболистом в истории.

Роджерс выступал за "Астон Виллу" с 2024 года и выиграл с командой в минувшем сезоне Лигу Европы. Всего за клуб он забил 31 мяч в 125 матчах. На счету Роджерса 22 игры и один гол за сборную Англии, включая семь встреч на прошедшем в США, Мексике и Канаде чемпионате мира.