В Армавире при падении обломков БПЛА погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий.

В результате погиб сотрудник предприятия.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. При налете украинских дронов на Армавир погиб один человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник", — написал он на платформе " Макс ".

По словам губернатора, минувшей ночью Кубань подверглась массированной атаке беспилотников. В Краснодаре из-за падения обломков загорелся складской комплекс, там пострадали десять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, уточнил Кондратьев.

Кроме того, в Краснодаре получили повреждения два многоквартирных, а в станице Динской — два частных дома. Там никто не пострадал.

Губернатор поручил главам муниципалитетов оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

По информации Минобороны, ночью силы ПВО сбили над территорией России 242 украинских дрона.