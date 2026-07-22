В Армавире при падении обломков БПЛА погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий.
- В результате погиб сотрудник предприятия.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. При налете украинских дронов на Армавир погиб один человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник", — написал он на платформе "Макс".
По словам губернатора, минувшей ночью Кубань подверглась массированной атаке беспилотников. В Краснодаре из-за падения обломков загорелся складской комплекс, там пострадали десять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести, уточнил Кондратьев.
Кроме того, в Краснодаре получили повреждения два многоквартирных, а в станице Динской — два частных дома. Там никто не пострадал.
Губернатор поручил главам муниципалитетов оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
По информации Минобороны, ночью силы ПВО сбили над территорией России 242 украинских дрона.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.