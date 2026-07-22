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В Краснодаре при атаке на складской комплекс пострадали люди - РИА Новости, 22.07.2026
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08:33 22.07.2026 (обновлено: 08:44 22.07.2026)
В Краснодаре при атаке на складской комплекс пострадали люди

В Краснодаре при атаке на складской комплекс пострадали десять человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке на складской комплекс в Краснодаре пострадали десять человек.
  • Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, остальным шестерым помощь оказали амбулаторно.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Десять человек пострадали при атаке на складской комплекс в Краснодаре, трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"При атаке складского комплекса в Краснодаре пострадали десять человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести", - написал Кондратьев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что пациентов в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести госпитализировали в медучреждения города, остальным шестерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно. На складе продолжается ликвидация последствий ночной атаки и тушение пожара, добавил глава региона.
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