В Краснодаре при атаке на складской комплекс пострадали люди

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Десять человек пострадали при атаке на складской комплекс в Краснодаре, трое находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.