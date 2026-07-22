Силы ПВО за ночь сбили 242 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские силы ПВО сбили 242 украинских беспилотника самолетного типа.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские силы ПВО с 20.00 21 июля до 8.00 22 июля сбили 242 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 21 июля т.г. до 8.00 мск 22 июля т.г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18