Силы ПВО за ночь сбили 242 украинских беспилотника

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российские силы ПВО с 20.00 21 июля до 8.00 22 июля сбили 242 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.