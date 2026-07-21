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“Ты делаешь, что хочешь”. Звезда “Спартака” разводится с любимой женой - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
16:11 21.07.2026
“Ты делаешь, что хочешь”. Звезда “Спартака” разводится с любимой женой

Капитан "Спартака" Роман Зобнин развел с женой после 14 лет брака

© Фото : Социальные сети Рамины ЗобнинойЖена капитана "Спартака" Романа Зобнина Рамина
Жена капитана Спартака Романа Зобнина Рамина - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Социальные сети Рамины Зобниной
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Капитан “красно-белых” Роман Зобнин провел 14 счастливых лет в браке с Раминой, однако теперь семейной счастье подошло к концу. Супруга звезда “Спартака” объявила о разводе со звездным футболистом, который оставил себе квартиру, кофейню и спортивную школу.

Как все хорошо начиналось

Пара познакомилась более 15 лет назад в Тольятти, куда Роман переехал из Иркутска ради занятий футболом в местной Академии футбола. Зобнин однажды написал Рамине, которая пришла посмотреть на одну из его игр. Футболист был очень настойчив и романтичен одновременно, что очень понравилось девушке. С тех пор у молодых людей закрутился бурный роман, который вылился в настоящую любовь.
Зобнин отправлял Рамине красивые букеты цветов, а одну из романтических записок девушка хранит до сих пор.
© Фото : Социальные сети Рамины ЗобнинойЖена капитана "Спартака" Романа Зобнина Рамина
Жена капитана Спартака Романа Зобнина Рамина - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Социальные сети Рамины Зобниной
Жена капитана "Спартака" Романа Зобнина Рамина
«
“У нас много приятных воспоминаний, мы достаточно долго вместе, но именно с этого момента всё началось”, - писала она в соцсетях.
Вскоре Зобнину предложили контракт в московском “Динамо” и, конечно, Роман позвал Рамину с собой. Та не колебалась ни секунды, хотя до этого толком никогда не жила долгое время без родителей. Но чувства к футболисту были настолько сильными, что причин сомневаться попросту не было. Спустя три года молодые официально оформили отношения. Роману тогда было всего 22 года, но он был точно уверен в своем решение и не сомневался ни капли, что именно с Раминой хочет прожить всю оставшуюся жизнь.
Она с детства мечтала о детях, и довольно быстро желания воплотились в реальность. Вскоре у пары родился сын Роберт, а еще через три года на свет появилась дочка Регина. Казалось, у счастливой молодой семьи все было идеально. К тому же все знали, что у Зобнина было отличное воспитание, которое предполагало твердое следование семейным ценностям. Да и на футбольном поле Роман обычно проявлял себя как настоящий джентльмен. Не случайно, что получил в награду соответствующую премию в 2018 году.
© Фото : Социальные сети Рамины ЗобнинойЖена капитана "Спартака" Романа Зобнина Рамина
Жена капитана Спартака Романа Зобнина Рамина - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Социальные сети Рамины Зобниной
Жена капитана "Спартака" Романа Зобнина Рамина

От счастья до развода

К слову, тогда Зобнин благодарил Рамину, которая, по его словам, всегда дает ему правильные советы. При этом свои правила у Зобнина тоже были. К примеру, он запрещал супруге делать пластические операции, но взамен с большим удовольствием оплачивал жене любые покупки, которые она только могла бы пожелать. Вообще же их пара казалась идеальной.
В 2017 году Рамина устроила настоящий флешмоб в московском аэропорту, когда Роман получил тяжелую травму в товарищеской игре с Венгрией в Будапеште. Сам Зобнин потом признался, что инициатива жены растрогала его до слез. Да и игровой номер Романа сложился из любимых чисел супруги - четыре и семь.
В общем не было никаких видимых предпосылок к тому, что звездная чета разойдется. Однако Рамина накануне опубликовала пост в социальных сетях, судя по которому все становилось окончательно ясно. Да, была ситуация в 2021 году, когда пара также была близка к расставанию, но тогда все разрешилось наилучшим образом, поэтому поклонники были уверены, что кризис миновал. Но реальность оказалась гораздо суровее.
«
"Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь", — написала Рамина в соцсетях на фоне коттеджа в элитном поселке в Подмосковье.
Уже известно, что Роман заберет себе шикарную квартиру в элитном районе Москве, а также кофейню и футбольную школу, которые, правда, приносят не прибыль, а убытки.
Игрок Спартака Роман Зобнин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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26 июня, 10:02
 
ФутболРоман ЗобнинКубок легендСпартак МоскваАвторы РИА Новости Спорт
 
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