Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рамина Зобнина объявила о разводе с Романом Зобниным, игроком "Спартака".
- Роман и Рамина были в отношениях с 2012 года, у них двое детей: сын Роберт и дочь Регина.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Жена капитана московского футбольного клуба "Спартак" Романа Зобнина Рамина Зобнина объявила о разводе.
Девушка опубликовала видео, на котором она забирает сумку из дорогостоящего автомобиля, подписав публикацию: "Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь".
В комментариях девушка также подтвердила развод с футболистом "Спартака". Пара состояла в отношениях с 2012 года, в 2016 году у них родился сын Роберт, в 2019 - дочь Регина.
В составе "Спартака" Зобнин выиграл чемпионат России в 2017 году, а также дважды завоевал Кубок страны (2022, 2026). Он является капитаном "Спартака" с 2024 года. Зобнин провел 239 матчей за команду в чемпионате России, больше только у Егора Титова (324).