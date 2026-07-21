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Жена Зобнина сообщила о разводе с капитаном "Спартака" - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
11:12 21.07.2026 (обновлено: 12:23 21.07.2026)
Жена Зобнина сообщила о разводе с капитаном "Спартака"

Жена капитана "Спартака" Зобнина объявила о разводе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоман Зобнин
Роман Зобнин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Роман Зобнин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рамина Зобнина объявила о разводе с Романом Зобниным, игроком "Спартака".
  • Роман и Рамина были в отношениях с 2012 года, у них двое детей: сын Роберт и дочь Регина.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Жена капитана московского футбольного клуба "Спартак" Романа Зобнина Рамина Зобнина объявила о разводе.
Девушка опубликовала видео, на котором она забирает сумку из дорогостоящего автомобиля, подписав публикацию: "Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь".
В комментариях девушка также подтвердила развод с футболистом "Спартака". Пара состояла в отношениях с 2012 года, в 2016 году у них родился сын Роберт, в 2019 - дочь Регина.
В составе "Спартака" Зобнин выиграл чемпионат России в 2017 году, а также дважды завоевал Кубок страны (2022, 2026). Он является капитаном "Спартака" с 2024 года. Зобнин провел 239 матчей за команду в чемпионате России, больше только у Егора Титова (324).
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