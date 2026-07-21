Винисиус Жуниор сделал операцию по коррекции подбородка, пишут СМИ

Винисиусу 26 лет, он выступает за "Реал" с лета 2018 года, его действующее соглашение истекает летом 2027 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).