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Винисиус Жуниор сделал операцию по коррекции подбородка, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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10:52 21.07.2026
Винисиус Жуниор сделал операцию по коррекции подбородка, пишут СМИ

Portal Leo Dias: Винисиус Жуниор сделал операцию по коррекции подбородка

© REUTERS / VINCENT CARCHIETTAВинисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / VINCENT CARCHIETTA
Винисиус Жуниор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиус Жуниор сделал операцию по коррекции подбородка.
  • Винисиус забил четыре мяча в пяти матчах на чемпионате мира, где сборная Бразилии вылетела в 1/16 финала, уступив норвежцам.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии по футболу и мадридского "Реала" Винисиус Жуниор сделал операцию по коррекции подбородка, сообщает Portal Leo Dias.
На чемпионате мира сборная Бразилии вылетела в 1/16 финала, уступив норвежцам. Винисиус забил четыре мяча в пяти матчах.
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По данным источника, футболист прошел процедуру гармонизации подбородка в клинике в Гоясе (Бразилия) после вылета с чемпионата мира. Уточняется, что процедура популярна, она увеличивает, подчеркивает и улучшает форму подбородка, положительно влияя на черты лица.
Винисиусу 26 лет, он выступает за "Реал" с лета 2018 года, его действующее соглашение истекает летом 2027 года. В составе "сливочных" форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
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