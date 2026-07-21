Валуев признался, что верит в чемпионство "Зенита" в новом сезоне РПЛ

"Победа в Суперкубке - это отдельная радость, мы уж было в процессе загрустили. Что касается защиты титула в этом сезоне, то всегда остается интрига, мне нравится, когда случается так, как в случае со "Спартаком". Об абсолютной уверенности я бы не стал говорить, но задатки на это есть. Главное - не забронзоветь. Надо отрабатывать по полной то, что вам и так дают", - сказал Валуев.