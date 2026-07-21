Валуев признался, что верит в чемпионство "Зенита" в новом сезоне РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Николай Валуев заявил, что у петербургского футбольного клуба "Зенит" есть задатки для защиты чемпионского титула в новом сезоне.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что у петербургского футбольного клуба "Зенит" есть задатки для защиты чемпионского титула в новом сезоне.
"Зенит" в субботу в Нижнем Новгороде обыграл московский "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти) в матче за Суперкубок России. Петербуржцы в компенсированное ко второму тайму время перевели игру в серию одиннадцатиметровых благодаря голу экс-нападающего "красно-белых" Александра Соболева, после чего на поле возникла потасовка между игроками и персоналом обеих команд. С сектора "Спартака" в сторону Соболева полетели пластиковые бутылки.
"Победа в Суперкубке - это отдельная радость, мы уж было в процессе загрустили. Что касается защиты титула в этом сезоне, то всегда остается интрига, мне нравится, когда случается так, как в случае со "Спартаком". Об абсолютной уверенности я бы не стал говорить, но задатки на это есть. Главное - не забронзоветь. Надо отрабатывать по полной то, что вам и так дают", - сказал Валуев.
"Зенит" победил "Спартак" и завоевал Суперкубок России
18 июля, 21:53