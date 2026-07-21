Рейтинг@Mail.ru
Роман Зобнин развелся с женой - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:49 21.07.2026
Роман Зобнин развелся с женой

Капитан "Спартака" Роман Зобнин развелся с женой в конце июня

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгрок ФК "Спартак" Роман Зобнин
Игрок ФК Спартак Роман Зобнин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Игрок ФК "Спартак" Роман Зобнин . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве 30 июня расторг брак между капитаном московского футбольного клуба «Спартак» Романом Зобниным и Раминой Зобниной.
  • Пара состояла в отношениях с 2012 года, у них есть двое детей: сын Роберт (родился в 2016 году) и дочь Регина (родилась в 2019 году).
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Суд в Москве в конце июня расторг брак между капитаном московского футбольного клуба "Спартак" Романом Зобниным и Раминой Зобниной, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что суд 30 июня удовлетворил иск о расторжении брака супругов, имеющих детей. Заявителем по нему выступал футболист, ответчицей – Рамина Зобнина.
Ранее девушка опубликовала видео, на котором она забирает сумку из дорогостоящего автомобиля, подписав публикацию: "Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь". В комментариях она также подтвердила развод с футболистом "Спартака".
Пара состояла в отношениях с 2012 года, в 2016 году у них родился сын Роберт, в 2019-м - дочь Регина.
В составе "Спартака" Зобнин выиграл чемпионат России в 2017 году, дважды завоевывал Кубок страны (2022, 2026). Зобнин провел 239 матчей за "Спартак" в чемпионате России, больше только у Егора Титова (324).
Игрок Спартака Роман Зобнин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Зобнин хочет обновить достижение Родионова по числу матчей за "Спартак"
26 июня, 10:02
 
ФутболСпортРоссияРоман ЗобнинСпартак Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Приданкина
    П. Удварди
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    А. Шевченко
    376
    664
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    С. Бейлек
    661
    736
  • Теннис
    Завершен
    С. Соррибес-Тормо
    А. Чараева
    651
    376
  • Теннис
    Завершен
    А. Рус
    Э. Аванесян
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    С. Вавринка
    Р. А. Бурручага
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Ларн
    Црвена Звезда
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала