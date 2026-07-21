Роман Зобнин развелся с женой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Москве 30 июня расторг брак между капитаном московского футбольного клуба «Спартак» Романом Зобниным и Раминой Зобниной.
- Пара состояла в отношениях с 2012 года, у них есть двое детей: сын Роберт (родился в 2016 году) и дочь Регина (родилась в 2019 году).
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Суд в Москве в конце июня расторг брак между капитаном московского футбольного клуба "Спартак" Романом Зобниным и Раминой Зобниной, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что суд 30 июня удовлетворил иск о расторжении брака супругов, имеющих детей. Заявителем по нему выступал футболист, ответчицей – Рамина Зобнина.
Ранее девушка опубликовала видео, на котором она забирает сумку из дорогостоящего автомобиля, подписав публикацию: "Тяжелый люкс 2026 года: ты в разводе, взрослые дети, ты занимаешься, чем ты хочешь". В комментариях она также подтвердила развод с футболистом "Спартака".
Пара состояла в отношениях с 2012 года, в 2016 году у них родился сын Роберт, в 2019-м - дочь Регина.
В составе "Спартака" Зобнин выиграл чемпионат России в 2017 году, дважды завоевывал Кубок страны (2022, 2026). Зобнин провел 239 матчей за "Спартак" в чемпионате России, больше только у Егора Титова (324).