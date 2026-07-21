Сборная Испании с Кубком мира по футболу. Архивное фото

Сборная Испании с Кубком мира по футболу

© REUTERS / Evan Vucci Сборная Испании с Кубком мира по футболу

Около двух миллионов человек в Мадриде празднуют победу Испании на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 1,8 миллиона человек вышли на улицы Мадрида, чтобы встретить сборную Испании и отпраздновать ее победу на чемпионате мира по футболу.

Сборная Испании в воскресенье обыграла аргентинцев в финальном матче чемпионата мира по футболу, который прошел в Нью-Йорке.

Официальное чествование сборной Испании прошло в понедельник в Мадриде, где футболисты проехали по городу на открытом автобусе, приветствуя болельщиков.

МАДРИД, 21 июл - РИА Новости. Около 1,8 миллиона человек вышли на улицы Мадрида, чтобы встретить сборную Испании и отпраздновать ее победу на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке . Официальное чествование сборной проходит в понедельник в Мадриде.

"Власти предупредили полицию, что на улицы столицы вышло около 1,8 миллиона человек", - сказал агентству сотрудник правоохранительных органов.

Центральные улицы города заполнили болельщики в футболках национальной команды, с испанскими флагами и шарфами. Сборная проехала по испанской столице на открытом автобусе. Футболисты пели, фотографировались с трофеем и приветствовали людей, собравшихся вдоль маршрута.

Из-за огромного количества людей движение колонны шло медленнее запланированного. К центральной площади Сибелес сборная прибыла около 22.10 по местному времени (23.10 мск). Непосредственно у здания мэрии, где власти организовали праздничный концерт, чемпионов ожидали более 120 тысяч человек.

Перед парадом сборную приняли король Испании Филипп VI и члены королевской семьи, а затем премьер-министр страны Педро Санчес. Король назвал победу команды "эпической", а Санчес предложил уже мечтать о третьем чемпионском титуле на чемпионате мира 2030 года.