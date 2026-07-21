Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 1,8 миллиона человек вышли на улицы Мадрида, чтобы встретить сборную Испании и отпраздновать ее победу на чемпионате мира по футболу.
- Сборная Испании в воскресенье обыграла аргентинцев в финальном матче чемпионата мира по футболу, который прошел в Нью-Йорке.
- Официальное чествование сборной Испании прошло в понедельник в Мадриде, где футболисты проехали по городу на открытом автобусе, приветствуя болельщиков.
МАДРИД, 21 июл - РИА Новости. Около 1,8 миллиона человек вышли на улицы Мадрида, чтобы встретить сборную Испании и отпраздновать ее победу на чемпионате мира по футболу, передает корреспондент РИА Новости.
"Власти предупредили полицию, что на улицы столицы вышло около 1,8 миллиона человек", - сказал агентству сотрудник правоохранительных органов.
Центральные улицы города заполнили болельщики в футболках национальной команды, с испанскими флагами и шарфами. Сборная проехала по испанской столице на открытом автобусе. Футболисты пели, фотографировались с трофеем и приветствовали людей, собравшихся вдоль маршрута.
Из-за огромного количества людей движение колонны шло медленнее запланированного. К центральной площади Сибелес сборная прибыла около 22.10 по местному времени (23.10 мск). Непосредственно у здания мэрии, где власти организовали праздничный концерт, чемпионов ожидали более 120 тысяч человек.
Перед парадом сборную приняли король Испании Филипп VI и члены королевской семьи, а затем премьер-министр страны Педро Санчес. Король назвал победу команды "эпической", а Санчес предложил уже мечтать о третьем чемпионском титуле на чемпионате мира 2030 года.
Сборная Испании сыграла в финале чемпионата мира во второй раз и одержала вторую победу. Впервые "красная фурия" завоевала золото в 2010 году в Южной Африке.