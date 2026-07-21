СК рассказал о мотиве убийства бойца ММА в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Махачкалы Надырхан Кадирханов обвиняется в убийстве бойца MMA Магомеда Мутаева, которое произошло 31 января 2024 года.

По словам руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану Александра Супруна, обвиняемый ранее был похищен и подвергнут истязаниям со стороны потерпевшего и его окружения, что стало мотивом убийства.

Уголовные дела об убийстве и о похищении с истязанием направлены в суд для рассмотрения по существу.

МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Житель Махачкалы, обвиняемый в убийстве бойца смешанных единоборств (MMA) Магомеда Мутаева в 2024 году, до этого был похищен и подвергался истязаниям со стороны спортсмена и его окружения, сообщил в интервью РИА Новости руководитель следственного управления СК РФ по Дагестану Александр Супрун.

Мутаев был застрелен 31 января 2024 года возле дома по Гапцахской улице в Махачкале . По версии следствия, 18-летний Надырхан Кадирханов не менее семи раз выстрелил в 21-летнего спортсмена из переделанного самодельным способом короткоствольного огнестрельного оружия. От полученных ранений потерпевший скончался.

"Следствием установлено, что конфликт возник задолго до совершения преступления. Обвиняемый подвергся противоправным действиям со стороны потерпевшего и лиц из его окружения — его похитили, незаконно удерживали и подвергли истязаниям. Именно эти события сформировали у обвиняемого чувство глубокой личной неприязни и желание отомстить, которое впоследствии стало мотивом совершения убийства", – рассказал Супрун.

Собеседник агентства добавил, что при расследовании собраны доказательства, полностью подтверждающие эти обстоятельства. В их числе - видео, на которое попал один из эпизодов истязания потерпевшего. Запись приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.