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СК рассказал о мотиве убийства бойца ММА в Дагестане - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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09:17 21.07.2026 (обновлено: 11:41 21.07.2026)
СК рассказал о мотиве убийства бойца ММА в Дагестане

Мотивом убийства бойца MMA Мутаева в Махачкале стала месть за похищение

© Фото : Соцсети спортсменаМухаммад Мутаев
Мухаммад Мутаев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Мухаммад Мутаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Махачкалы Надырхан Кадирханов обвиняется в убийстве бойца MMA Магомеда Мутаева, которое произошло 31 января 2024 года.
  • По словам руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану Александра Супруна, обвиняемый ранее был похищен и подвергнут истязаниям со стороны потерпевшего и его окружения, что стало мотивом убийства.
  • Уголовные дела об убийстве и о похищении с истязанием направлены в суд для рассмотрения по существу.
МАХАЧКАЛА, 21 июл - РИА Новости. Житель Махачкалы, обвиняемый в убийстве бойца смешанных единоборств (MMA) Магомеда Мутаева в 2024 году, до этого был похищен и подвергался истязаниям со стороны спортсмена и его окружения, сообщил в интервью РИА Новости руководитель следственного управления СК РФ по Дагестану Александр Супрун.
Мутаев был застрелен 31 января 2024 года возле дома по Гапцахской улице в Махачкале. По версии следствия, 18-летний Надырхан Кадирханов не менее семи раз выстрелил в 21-летнего спортсмена из переделанного самодельным способом короткоствольного огнестрельного оружия. От полученных ранений потерпевший скончался.
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"Следствием установлено, что конфликт возник задолго до совершения преступления. Обвиняемый подвергся противоправным действиям со стороны потерпевшего и лиц из его окружения — его похитили, незаконно удерживали и подвергли истязаниям. Именно эти события сформировали у обвиняемого чувство глубокой личной неприязни и желание отомстить, которое впоследствии стало мотивом совершения убийства", – рассказал Супрун.
Собеседник агентства добавил, что при расследовании собраны доказательства, полностью подтверждающие эти обстоятельства. В их числе - видео, на которое попал один из эпизодов истязания потерпевшего. Запись приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
По факту похищения, незаконного лишения свободы и истязания обвиняемого было возбуждено отдельное уголовное дело. В настоящее время оба дела – об убийстве и о похищении с истязанием – направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщил Супрун.
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