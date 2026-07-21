Краткий пересказ от РИА ИИ
- Килиан Мбаппе появится на обложке футбольного симулятора EA Sports FC 27.
- Мбаппе ранее трижды становился лицом обложки игр серии FIFA.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Капитан сборной Франции и нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе появится на обложке футбольного симулятора EA Sports FC 27, сообщается на странице видеоигры в соцсети X.
На обложке EA Sports FC 26 были изображены английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем и немецкий полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала. В версии 2025 года Беллингем был единственным футболистом на обложке.
Мбаппе 27 лет. В матче за третье место чемпионата мира, который прошел 18 июля, сборная Франции проиграла команде Англии со счетом 4:6. Мбаппе забил два мяча — на 48-й и 66-й минутах. Благодаря этому он довел число голов на мировых первенствах до 22 и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, опередив аргентинца Лионеля Месси (21). На чемпионате мира Мбаппе забил 10 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира, победителем которого стала сборная Испании. Француз представляет "Реал" с лета 2024 года, а до этого играл за "Пари Сен-Жермен" и "Монако".