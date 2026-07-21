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Мбаппе появится на обложке футбольного симулятора EA Sports FC 27 - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
18:56 21.07.2026 (обновлено: 19:15 21.07.2026)
Мбаппе появится на обложке футбольного симулятора EA Sports FC 27

Мбаппе в четвертый раз появится на обложке футбольного симулятора EA Sports FC

© EA SPORTS FC/XКилиан Мбаппе появится на обложке футбольного симулятора EA Sports FC 27
Килиан Мбаппе появится на обложке футбольного симулятора EA Sports FC 27 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© EA SPORTS FC/X
Килиан Мбаппе появится на обложке футбольного симулятора EA Sports FC 27
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Килиан Мбаппе появится на обложке футбольного симулятора EA Sports FC 27.
  • Мбаппе ранее трижды становился лицом обложки игр серии FIFA.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Капитан сборной Франции и нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе появится на обложке футбольного симулятора EA Sports FC 27, сообщается на странице видеоигры в соцсети X.
Мбаппе стал единственным футболистом, изображенным на обложке. Ранее француз трижды становился лицом обложки игр серии FIFA — FIFA 21, FIFA 22 и FIFA 23. На обложке Ultimate Edition игры FIFA 23 он был изображен вместе с австралийской футболисткой Сэм Керр.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Секретное питание Месси и Мбаппе: это позволит им играть до 45 лет
20 июля, 16:07
На обложке EA Sports FC 26 были изображены английский полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем и немецкий полузащитник мюнхенской "Баварии" Джамал Мусиала. В версии 2025 года Беллингем был единственным футболистом на обложке.
Мбаппе 27 лет. В матче за третье место чемпионата мира, который прошел 18 июля, сборная Франции проиграла команде Англии со счетом 4:6. Мбаппе забил два мяча — на 48-й и 66-й минутах. Благодаря этому он довел число голов на мировых первенствах до 22 и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, опередив аргентинца Лионеля Месси (21). На чемпионате мира Мбаппе забил 10 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира, победителем которого стала сборная Испании. Француз представляет "Реал" с лета 2024 года, а до этого играл за "Пари Сен-Жермен" и "Монако".
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Мбаппе стал первым в истории двукратным лучшим бомбардиром ЧМ
20 июля, 01:05
 
ФутболСпортФранцияАнглияИспанияМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Килиан МбаппеДжуд БеллингемДжамал МусиалаРеал МадридБавария
 
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