Мбаппе появится на обложке футбольного симулятора EA Sports FC 27

Мбаппе 27 лет. В матче за третье место чемпионата мира, который прошел 18 июля, сборная Франции проиграла команде Англии со счетом 4:6. Мбаппе забил два мяча — на 48-й и 66-й минутах. Благодаря этому он довел число голов на мировых первенствах до 22 и стал лучшим бомбардиром в истории турнира, опередив аргентинца Лионеля Месси (21). На чемпионате мира Мбаппе забил 10 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира, победителем которого стала сборная Испании. Француз представляет "Реал" с лета 2024 года, а до этого играл за "Пари Сен-Жермен" и "Монако".