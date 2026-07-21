"Колорадо" подписал контракт с Меркуловым

Меркулову 25 лет. Всего в карьере воспитанник московского ЦСКА сыграл 11 матчей в НХЛ, все в составе "Бостона", и отдал одну голевую передачу. В АХЛ на его счету 240 очков (94+146) в 271 встрече. Он выступал за "Брюинз" с 2022 года.