"Колорадо" подписал контракт с Меркуловым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Колорадо Эвеланш» подписал контракт с российским нападающим Георгием Меркуловым на один год.
- В прошлом сезоне Меркулов провел один матч в составе «Бостон Брюинз» в НХЛ и набрал 61 очко в 70 играх за «Провиденс Брюинз» в АХЛ.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" подписал контракт с российским нападающим Георгием Меркуловым, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с Меркуловым рассчитано на один год. В прошлом сезоне россиянин провел один матч в составе "Бостон Брюинз" в НХЛ, а также набрал 61 очко (24 шайбы + 37 передач) в 70 играх регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) за "Провиденс Брюинз". Форвард стал лучшим ассистентом и бомбардиром команды. В плей-офф Кубка Колдера он сыграл четыре матча и забил один гол.
Меркулову 25 лет. Всего в карьере воспитанник московского ЦСКА сыграл 11 матчей в НХЛ, все в составе "Бостона", и отдал одну голевую передачу. В АХЛ на его счету 240 очков (94+146) в 271 встрече. Он выступал за "Брюинз" с 2022 года.