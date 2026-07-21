Колосков прокомментировал конкуренцию "Спартака" и "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Спартак» сможет составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за первое место в чемпионате России.
- Первенство РПЛ стартует 24 июля, а «Зенит» стал победителем сезона-2025/26 РПЛ.
- Колосков выделяет «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» как первый эшелон в борьбе за золото, а «Динамо», ЦСКА и «Локомотив» — как второй.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Московский "Спартак" сможет навязать борьбу петербургскому "Зениту" в споре за победу в предстоящем чемпионате России, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Первенство Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 24 июля. "Зенит" стал победителем сезона-2025/26 РПЛ, второе место занял "Краснодар", третье – столичный "Локомотив", четвертое – "Спартак". Петербуржцы 18 июля в матче за Суперкубок России в Нижнем Новгороде победили обладателя Кубка страны "Спартак" (1:1, 4:2 - по пенальти).
"Спартак" в матче за Суперкубок России играл лучше, поэтому команда сможет составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за первое место. У меня есть сомнения в том, что это сделает "Краснодар" после ухода (капитана команды полузащитника) Эдуарда Сперцяна. И неизвестно, в какой форме будет (после полученной на чемпионате мира травмы форвард - прим. ред.) Джон Кордоба. Но в этом клубе выстроена система и она работает неплохо", - сказал Колосков.
"С моей точки зрения, "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" - это первый эшелон в борьбе за золото. А второй – (московские команды) "Динамо", ЦСКА и "Локомотив". Такие у меня ощущения перед началом чемпионата России", - добавил собеседник агентства.
"Зенит" победил "Спартак" и завоевал Суперкубок России
18 июля, 21:53