Колосков прокомментировал конкуренцию "Спартака" и "Зенита"

"Спартак" в матче за Суперкубок России играл лучше, поэтому команда сможет составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за первое место. У меня есть сомнения в том, что это сделает "Краснодар" после ухода (капитана команды полузащитника) Эдуарда Сперцяна. И неизвестно, в какой форме будет (после полученной на чемпионате мира травмы форвард - прим. ред.) Джон Кордоба. Но в этом клубе выстроена система и она работает неплохо", - сказал Колосков.