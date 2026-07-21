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Ибрагимович заявил, что ударил бы Паредеса головой, если бы играл в финале - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Футбол
 
18:18 21.07.2026 (обновлено: 18:20 21.07.2026)
Ибрагимович заявил, что ударил бы Паредеса головой, если бы играл в финале

Ибрагимович: Паредесу повезло, что я не играл в финале ЧМ, я бы ударил его

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗлатан Ибрагимович
Златан Ибрагимович - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Златан Ибрагимович. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Златан Ибрагимович раскритиковал агрессивное поведение Леандро Паредеса в финале чемпионата мира по футболу.
  • Сборная Испании обыграла аргентинцев в финальном матче со счетом 1:0 в дополнительное время.
  • Паредес проявил агрессивное поведение по отношению к игрокам сборной Испании, но не был удален с поля.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экс-капитан сборной Швеции Златан Ибрагимович раскритиковал агрессивное поведение полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса в финале чемпионата мира по футболу, заявив, что ударил бы его, если бы принимал участие в той игре.
В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке. После финального свистка Паредес сначала схватил за шею испанца Эрика Гарсию, а потом уложил Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Позднее стало известно, что экс-футболист петербургского "Зенита" не был удален за свои действия
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"Паредесу повезло, что на поле не было такого игрока, как я. Если бы я там был, я бы ударил его головой и был бы удален. С его стороны это непрофессиональное поведение. Я не понимаю, что делали игроки сборной Испании. Они просто стояли и смотрели, как другой футболист бьет их партнера по команде", - сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.
Ибрагимовичу 44 года. Экс-нападающий ряда клубов, включая "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед", завершил профессиональную карьеру в 2023 году.
Ибрагимович неоднократно становился участником конфликтов по ходу матчей. Так, в 2021 году после игры отборочного турнира чемпионата мира против сборной Испании (0:1) швед умышленно ударил в спину защитника Сесара Аспиликуэту, после чего тот оказался на газоне. Позже форвард заявил, что сделал это, защищая партнера по команде, подчеркнув, что не жалеет о своем поступке и "сделал бы это снова".
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