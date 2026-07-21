Ибрагимович заявил, что ударил бы Паредеса головой, если бы играл в финале

Краткий пересказ от РИА ИИ Златан Ибрагимович раскритиковал агрессивное поведение Леандро Паредеса в финале чемпионата мира по футболу.

Сборная Испании обыграла аргентинцев в финальном матче со счетом 1:0 в дополнительное время.

Паредес проявил агрессивное поведение по отношению к игрокам сборной Испании, но не был удален с поля.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Экс-капитан сборной Швеции Златан Ибрагимович раскритиковал агрессивное поведение полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса в финале чемпионата мира по футболу, заявив, что ударил бы его, если бы принимал участие в той игре.

В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке . После финального свистка Паредес сначала схватил за шею испанца Эрика Гарсию, а потом уложил Гави на газон и порвал ему манишку запасного игрока. Позднее стало известно, что экс-футболист петербургского "Зенита" не был удален за свои действия

"Паредесу повезло, что на поле не было такого игрока, как я. Если бы я там был, я бы ударил его головой и был бы удален. С его стороны это непрофессиональное поведение. Я не понимаю, что делали игроки сборной Испании. Они просто стояли и смотрели, как другой футболист бьет их партнера по команде", - сказал Ибрагимович в эфире Fox Sports.

Ибрагимовичу 44 года. Экс-нападающий ряда клубов, включая "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед", завершил профессиональную карьеру в 2023 году.