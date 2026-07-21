В Британии во время ЧМ‑2026 изъяли поддельную футбольную форму на €21 млн

"Я понимаю, почему люди хотят покупать такие футболки: они любят футбол, а главным преимуществом является более низкая цена. Однако эта продукция не проходит необходимые проверки и может легко загореться. В ней могут содержаться красители, опасные для кожи, особенно для детей. Несмотря на привлекательную стоимость, потенциальный вред для покупателей и людей, которые производят эти товары, слишком велик", - заявил детектив-сержант полиции Джейми Кирк.