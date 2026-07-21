Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правоохранительные органы Великобритании изъяли более 220 тысяч единиц поддельной футбольной экипировки стоимостью свыше 18 млн фунтов стерлингов во время чемпионата мира 2026 года.
- Изъятия проводились в рамках операции «Блоксвич», направленной на борьбу с распространением поддельных товаров.
- Испытания показали, что контрафактная продукция воспламеняется и плавится значительно легче, чем оригинальная.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Великобритании изъяли более 220 тысяч единиц поддельной футбольной экипировки стоимостью свыше 18 млн фунтов стерлингов (около 21 млн евро) во время чемпионата мира 2026 года, сообщает Би-би-си.
Турнир прошел с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике и завершился победой сборной Испании. Изъятия проводились в рамках операции "Блоксвич", направленной на борьбу с распространением поддельных товаров. Во время одного из рейдов на складе в Бирмингеме полицейские изъяли 1618 поддельных футболок, в том числе с фамилиями капитана сборной Франции Килиана Мбаппе и нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда.
"Я понимаю, почему люди хотят покупать такие футболки: они любят футбол, а главным преимуществом является более низкая цена. Однако эта продукция не проходит необходимые проверки и может легко загореться. В ней могут содержаться красители, опасные для кожи, особенно для детей. Несмотря на привлекательную стоимость, потенциальный вред для покупателей и людей, которые производят эти товары, слишком велик", - заявил детектив-сержант полиции Джейми Кирк.
Пожарно-спасательная служба графства Чешир сравнила воспламеняемость поддельных и оригинальных футболок. Испытания показали, что контрафактная продукция воспламеняется и плавится значительно легче. Одной из причин спроса на подделки остается высокая стоимость официальной формы клубов Английской премьер-лиги (АПЛ): цены на некоторые комплекты начинаются от 85 фунтов стерлингов (около 99 евро), тогда как контрафактные футболки продаются в интернете за 12 фунтов.