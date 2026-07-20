Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сырского уволили с должности главкома ВСУ, пишут украинские СМИ.
- Как утверждается, об этом должны объявить в понедельник.
- Генштаб опровергает эту информацию.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Александра Сырского уволили с поста главкома Вооруженных сил Украины, утверждает издание "Инсайдер.ua".
В Генштабе ВСУ опровергают эту информацию. Там заявили, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.