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Сырского уволили с должности главкома ВСУ, пишут украинские СМИ - РИА Новости, 20.07.2026
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14:46 20.07.2026 (обновлено: 16:15 20.07.2026)
Сырского уволили с должности главкома ВСУ, пишут украинские СМИ

Инсайдер.ua: об отставке Сырского официально объявят в понедельник

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сырского уволили с должности главкома ВСУ, пишут украинские СМИ.
  • Как утверждается, об этом должны объявить в понедельник.
  • Генштаб опровергает эту информацию.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Александра Сырского уволили с поста главкома Вооруженных сил Украины, утверждает издание "Инсайдер.ua".
"Сырский освобожден от должности главнокомандующего ВСУ, сегодня будет официально объявлено", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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В Генштабе ВСУ опровергают эту информацию. Там заявили, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
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