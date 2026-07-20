Против Владимира Зеленского началась системная, целенаправленная кампания в основных западных СМИ. И он не может этого не понимать. Как не может не осознавать, что подобные кампании запускаются только в случае, если они согласованы на самом высоком уровне теми, кто принимает решения.

Речь — о единой информационной операции, развернувшейся на Западе в связи с увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова. Оставим в стороне внутреннюю склоку на Украине, а также заявления непосредственных участников этого конфликта — об этом сказано и написано уже немало . Попробуем же проанализировать, как на Западе развивается кампания в поддержку министра и, соответственно, против его босса.

Началось все с большой статьи в идеологическом рупоре либералов — журнале The Economist. Это был предупреждающий выстрел для Зеленского: статья появилась накануне объявленного им решения об отставке правительства и, следовательно, Федорова. Забавнее всего, что она была помещена в рубрике "Культурные войны" и преподносила проблему как "столкновение поколений", в ходе которых закостенелые, "воспитанные в советском стиле" генералы противостоят смелым прогрессивным реформам молодого, технически продвинутого и, что особо важно, прозападного дарования. Журнал публично призвал главаря киевского режима не переступать эту черту.

Когда же Зеленский не внял данному предупреждению и объявил о решении не переназначать Федорова на должность в правительстве, моментально включились не только технологии "картонной революции", обкатанные теми же людьми год назад во время митингов в защиту НАБУ, но и та самая кампания в западных СМИ. Причем особо следует обратить внимание на характер публикаций в ведущих европейских газетах — они одновременно выстрелили не просто репортажами о протестах или чьими-то персональными мнениями, а редакционными колонками, выражающими четкое мнение владельцев и руководства этих медиа.

Financial Times вышла с говорящим заголовком: "Саморазрушающая перестановка на Украине". Международный рупор лондонского Сити тоже указал на конфликт Федорова с "советскими" генералами, а заодно и прошелся по обитателю Банковой улицы, выразив озабоченность тем, что в "шоу Зеленского" лояльность к главе режима ценится больше профессионализма и эффективности.

В тот же день британская The Times выпустила редакционную статью под не менее звучным заголовком: "Увольнение министра обороны Украины может стать смертельной ошибкой Зеленского". И здесь уже газета намекает киевскому комику, что он засиделся без выборов, давая понять, что Европа и Британия не потерпят увольнения "динамичного министра с антикоррупционными наклонностями" (есть у Федорова и такие, оказывается).

Кстати, не менее любопытна еще одна редакционная статья, появившаяся в газете The Kyiv Independent. Формально это англоязычная украинская газета, но всем хорошо известно, что содержится она за счет западных (в том числе правительственных) грантов и всегда выражает мнение зарубежных грантодателей. Так вот ее колонка озаглавлена еще более зычно: "Уволив Федорова, Зеленский рискует сломать ход войны в пользу России".

То есть здесь уже попахивает обвинением главы режима в государственной измене, именуемой в Киеве "зрадой". Газета открыто обвиняет Зеленского в том, что тот чуть ли не разрушает выкованную Федоровым "перемогу": "Президент, вероятно, вернул Украину на путь медленной стратегической деградации прямо в тот момент, когда есть шанс оказать давление на Россию, чтобы она положила конец войне".

Эта статья получила широкое распространение на Западе. И мысль, прозвучавшая в ней, тут же нашла творческое продолжение. The Sunday Times в воскресенье вышла с большой статьей под заголовком "Увольнение министра — это самая большая ошибка Зеленского?" В ней Федорову приписывают все те мнимые успехи, которые якобы Украина имела на фронте (помните байки об "отвоеванной территории", повторяемые на разных площадках?), а теперь Зеленский все это подвергает риску.

То есть это уже обвинение с прицелом на будущее! Теперь любая неудача Украины будет преподнесена как результат авантюры Зеленского, в самый неподходящий момент уволившего молодого и талантливого министра. Причем в этой же статье без обиняков говорится, что Федоров, "если все будет делать правильно", вскоре может стать президентом Украины. Судя по единому хору западных публикаций, они уже пытаются "все сделать правильно", начав кампанию не только в поддержку экс-министра, но и по утоплению Зеленского.

А ведь комику будет сложно что-то возразить. В конце концов, это он во всех своих последних выступлениях постоянно расписывал несуществующие "успехи" Украины. В том числе совсем недавно об этом говорилось на полях саммита НАТО в Турции. И в этой связи, конечно, у многих возникают резонные вопросы: если ты якобы побеждал, то зачем же увольнять "победителя"?

Вот и The New York Times отмечает этот парадокс: "Украина была на подъеме. Затем разгорелся конфликт из-за стратегии войны". Отсюда можем с большей долей уверенности предполагать, кого коллективный Запад уже заранее назначил виновным в грядущей потере Украиной Славянска и Краматорска. А в том, что они будут ею утеряны в самом скором времени, не сомневаются уже даже такие русофобские пропагандисты, как немец Юлиан Репке.

Можно быть увереннным: Запад уже выбрал виновного в грядущем поражении Украины. Целенаправленная информационная кампания мейнстримных медиа — наглядное тому свидетельство. Ясно, что политическая верхушка пока не может напрямую заявить об этом, однако также придерживается той же линии. Просто пишут они об этом пока лично Федорову, как это сделал министр обороны Германии Борис Писториус. Так что, конечно, единое мнение редакционных колонок западных СМИ — это не случайное совпадение.